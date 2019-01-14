Пожар в Киево-Печерской лавре локализовали

Пожар на территории Киево-Печерской лавры локализован на площади 400 квадратных метров, пострадавших и жертв нет, сообщает госслужба Украины по ЧС.

"По состоянию на 19.12 (20.12 мск) пожар в двухэтажном здании по улице Лаврская, 23 локализован на площади 400 квадратных метров. Предварительно жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее представители Украинской православной церкви сообщили, что здание ей не принадлежит, на таходится на территории заповедникаа и в последнее время заброшено

В понедельник вспыхнул пожар на территории Киево-Печерской лавры, в одном из отдельно стоящих зданий заповедника. Сообщалось о возгорании на площади в 200 квадратных метров и частичном обрушении перекрытия между первым и вторым этажами здания.

Киево-Печерская лавра является одним из первых по времени основания монастырей Киевской Руси.