Смольный выполнил адресную инвестпрограмму 2018 года примерно на 80%. 15 млрд не израсходованы

Финансирование адресной инвестиционной программы Петербурга 2018 года на 31 декабря было исполнено на 80,8%. Отстают по исполнению строительный и транспортный блоки.

Отчет об исполнении опубликован на сайте комитета финансов 14 января. При утвержденном объеме программы в 77,7 млрд рублей оплачено 62,8 млрд, 14,9 млрд рублей числятся в графе «остаток». В отстающих оказался комтранс, из 552,8 млн оплачено 388,6 млн рублей, то есть 70,3% В основном проблемы связаны с реконструкцией объектов транспортных предприятий, по которым исполнено чуть более половины.

Лучше в процентном соотношении, но не в абсолютных значениях, обстоят дела у комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Его показатель — 73,8% (25,9 млрд из 35,1 млрд). В дорожном хозяйстве цифры лучше — 88,7%; слабое место, как нетрудно догадаться, метро. Здесь исполнено 64,9% (14,3 млрд из 22 млрд), даже «футбольное» продолжение Невско-Василеостровской линии опалчено менее чем на две трети. Различные части Фрунзенского радиуса, который должен был быть сдан в конце года, закрыты на долю от 25,9% до 75%.

Показатель комитета по строительству – 75,5% (примерно 10 млрд из 12,7 млрд). Если в жилищном строительстве все более или менее благополучно, то в дорожном хозяйстве показатель лишь 55,5%, в строительстве школ и культурных учреждений — 82,5%, детсадов — 72%, объектов здравоохранения — 67,5%, объектов физкультуры и спорта — 62,7%, соцобъектов — 19,5%. Ранее «Фонтанка» писала, что план по школам в 2018 году выполнен менее чем наполовину. В конце декабря врио губернатора Александр Беглов раскритиковал строительный блок на заседании правительства, после чего был освобожден от должности вице-губернатор Игорь Албин.

Показатель КИО — 86,8%. При этом расходы на приобретение жилых помещений для того, чтобы по договорам специализированного найма предоставлять их сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, исполнены лишь на 52,3%, всего на это был заложен 1 млрд.

Напомним, на начало ноября дефицит 2018 года оставался профицитным на 41 млрд рублей, и комфин утверждал, что может обойтись лишь краткосрочными заимствованиями без размещения облигаций. Перед этим он сообщил, что дефицит бюджета удастся сократить до 9 млрд. Неисполнение бюджета также предполагалось на уровне 9 млрд.

Согласно отчету об операциях по привлечению денежных средств, Петербург не наращивал госдолг: на 1 января 2018 года он составлял 34 млрд 843 млн рублей. Смольный погасил расплатился перед другими бюджетами на 4, 743 млрд, на 1 января 2019 года государственный внутренний долг составлял 30,1 млрд.