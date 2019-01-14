Матвиенко рассказала о скором визите премьера Финляндии в Россию

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 14 января после встречи с председателем парламента Финляндии Паулой Рисикко в Москве анонсировала визит премьер-министра Финляндии Юхи Сипиля в Россию, сообщает ТАСС.

По словам Матвинко, Сипиля приедет на встречу со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в феврале – начале марта 2019 года. Какой город примет финского премьера, спикер СовФеда не уточнила. В предыдущий раз Сипиля приезжал в Петербург.

Главы кабминов России и Финляндии встречаются регулярно для обсуждения двусторонних отношений и международной повестки. В предыдущий раз Медведев и Сипиля провели переговоры 26 сентября в Хельсинки.

На встрече с Паулой Рисикко в Москве Матвиенко отметила, что «из всех стран североевропейского пространства отношения с Финляндией развиваются наиболее динамично», говорится на сайте СовФеда.

«Россия заинтересована в поступательном развитии добрососедских отношений с Финляндией, укреплении взаимодействия в международных делах, включая и вопросы европейской и региональной безопасности», — подчеркнула глава СФ.

В свою очередь Паула Рисикко назвала финляндско-российское сотрудничество «хорошим» и «плодотворным».