Смольный обещает до 2021 года проложить 16 новых веломаршрутов

В ближайшие три года СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» намерен проложить 16 веломаршрутов протяженностью 60 км. Планы на 2018 год оказались выполнены не полностью.

Как сообщает 14 января городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры, в 2019 году будет размещено 8 маршрутов протяженностью 32,9 км, а также маршруты, отобранные в рамках общественной инициативы «Твой бюджет».

Речь идет о следующих направлениях: пр. Культуры от Суздальского пр. – Тихорецкий пр. – Светлановский пр. – пр. Тореза – пл. Мужества – Политехническая ул. – ул. Харченко до Кантемировской ул.; ул. Типанова от пр. Юрия Гагарина – пр. Славы до Софийской ул.; Бухарестская ул. от ул. Олеко Дундича до Волковского пр.; Ораниенбаумский пр. от Полигонного пер. до ул. Федюнинского; Большой пр. В.О. от 6-й и 7-й линии В.О. до Детской ул., Детская ул. от Большого пр. В.О. до Шкиперского протока (именно он относится к проекту «Твой бюджет»); Морской проспект – парк 300-летия Санкт-Петербурга; наб. реки Карповки; Приморский пр.

Еще 6 маршрутов протяженностью 23,2 км в текущем году запроектируют, чтобы проложить в 2020 – 2021 гг. В 2020 году запланировано размещение 5 велосипедных маршрутов протяженностью 13,4 км. Это такие направления, как ул. Коллонтай; ул. Партизана Германа – ул. Доблести; пр. Большевиков; Большой пр. В.О. от 6-й и 7-й линии В.О. до Детской ул., Детская ул. от Большого пр. В.О. до Шкиперского протока (второй участок); жилой район Славянка – железнодорожная станция Царское Село.

На 2021 год планы следующие: 3 велосипедных маршрута общей протяженностью 13,5 км (пр. Ветеранов, пр. Косыгина – Заневский пр. и Комендантский пр. – ст. метро «Старая Деревня»).

Отметим, ранее стало известно, что Петербург недосчитается двух велодорожек, появление которых было запланировано на 2018 год. Речь идет о маршрутах на Северной и Южной дорогах, а также на Приморском проспекте от Яхтенной до Савушкина. Кроме того, без выделенной полосы остался отрезок набережной Карповки от проспекта Медиков до Чкаловского. Причина в несоблюдении подрядчиком сроков. Соответствующие конкурсы ранее выиграл ИП Егунян Мамикон Эдикович. Все перечисленные проблемные участки переносятся на 2019 год. Кроме того, в начале ноября был отменен проект велодорожки от Адмиралтейского канала до Гороховой, который выиграл в проекте «Твой бюджет».

Всего в 2018 году в Петербурге появилось около 22 км веломаршрутов. Стоимость строительно-монтажных работ по размещению указанных веломаршрутов составила 112,3 млн рублей. Еще 2 км веломаршрутов относятся к мосту Бетанкура.