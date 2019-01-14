18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -2
$ 67.19р
77.07р
20:19 14.01.2019
Расширенный поиск

Город
14.01.2019 19:38
Печать

Смольный обещает до 2021 года проложить 16 новых веломаршрутов

В ближайшие три года СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» намерен проложить 16 веломаршрутов протяженностью 60 км. Планы на 2018 год оказались выполнены не полностью.

Как сообщает 14 января городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры, в 2019 году будет размещено 8 маршрутов протяженностью 32,9 км, а также маршруты, отобранные в рамках общественной инициативы «Твой бюджет».

Речь идет о следующих направлениях: пр. Культуры от Суздальского пр. – Тихорецкий пр. – Светлановский пр. – пр. Тореза – пл. Мужества – Политехническая ул. – ул. Харченко до Кантемировской ул.; ул. Типанова от пр. Юрия Гагарина – пр. Славы до Софийской ул.; Бухарестская ул. от ул. Олеко Дундича до Волковского пр.; Ораниенбаумский пр. от Полигонного пер. до ул. Федюнинского; Большой пр. В.О. от 6-й и 7-й линии В.О. до Детской ул., Детская ул. от Большого пр. В.О. до Шкиперского протока (именно он относится к проекту «Твой бюджет»); Морской проспект – парк 300-летия Санкт-Петербурга; наб. реки Карповки; Приморский пр.

Еще 6 маршрутов протяженностью 23,2 км в текущем году запроектируют, чтобы проложить в 2020 – 2021 гг. В 2020 году запланировано размещение 5 велосипедных маршрутов протяженностью 13,4 км. Это такие направления, как ул. Коллонтай; ул. Партизана Германа – ул. Доблести; пр. Большевиков; Большой пр. В.О. от 6-й и 7-й линии В.О. до Детской ул., Детская ул. от Большого пр. В.О. до Шкиперского протока (второй участок); жилой район Славянка – железнодорожная станция Царское Село.

На 2021 год планы следующие: 3 велосипедных маршрута общей протяженностью 13,5 км (пр. Ветеранов, пр. Косыгина – Заневский пр. и Комендантский пр. – ст. метро «Старая Деревня»).

Отметим, ранее стало известно, что Петербург недосчитается двух велодорожек, появление которых было запланировано на 2018 год. Речь идет о маршрутах на Северной и Южной дорогах, а также на Приморском проспекте от Яхтенной до Савушкина. Кроме того, без выделенной полосы остался отрезок набережной Карповки от проспекта Медиков до Чкаловского. Причина в несоблюдении подрядчиком сроков. Соответствующие конкурсы ранее выиграл ИП Егунян Мамикон Эдикович. Все перечисленные проблемные участки переносятся на 2019 год. Кроме того, в начале ноября был отменен проект велодорожки от Адмиралтейского канала до Гороховой, который выиграл в проекте «Твой бюджет».

Всего в 2018 году в Петербурге появилось около 22 км веломаршрутов. Стоимость строительно-монтажных работ по размещению указанных веломаршрутов составила 112,3 млн рублей. Еще 2 км веломаршрутов относятся к мосту Бетанкура.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
14.01.2019 17:46

В ЖК «Образцовой квартал 4» можно купить квартиру без первоначального взноса

Купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 4» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ». Данное предложение распространяется исключительно на строящиеся по 214 ФЗ объекты, аккредитованные Банком.
предоставлено компанией ARKAN
14.01.2019 17:30

Команда ARKAN подвела итоги 2018 года

По данным статистики Мониторингового центра ARKAN по результатам 2018 года пятерка автомобилей лидеров по популярности у угонщиков осталась без изменений и состоит из японских, английских и немецких автобрендов.
Setl City
14.01.2019 12:17

Врио губернатора посетил строящуюся школу Setl City в Калининском районе

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках планового объезда Калининского района посетил строящуюся школу в жилом комплексе Setl City «Полюстрово Парк».
ГК «Полис Групп»
14.01.2019 12:08

«Полис Групп» открыла новый офис продаж ЖК «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии нового офиса продаж в Московском районе на объекте «Полис на Московской».
ГК «КВС»
14.01.2019 11:59

Квартиры для будущих поколений

14 января в продажу вышел новый пул квартир в ЖК «Жили-Были». Все квартиры по-прежнему с чистовой отделкой, выполненной по индивидуальному дизайн-проекту: светлые, просторные, уютные.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
14.01.2019 11:57

«Петербургская Недвижимость» представляет новую рассрочку на квартиры в ЖК «Pulse на набережной»

Жилой комплекс высокого комфорт-класса строится на Октябрьской набережной. Жильцы многих квартир смогут любоваться захватывающими видами на акваторию Невы.
ГК «Эталон»
14.01.2019 11:47

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 479 тыс. кв. м в 2018 г.

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 479 тыс. кв. м реализуемой площади в проектах жилой недвижимости, в соответствии с планом Компании на 2018 год.
«Лидер Групп»
14.01.2019 11:05

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Новогодние каникулы пролетели так быстро, но в памяти осталось столько ярких моментов о поездках в пригороды, прогулках в загородных парках и катаниях на ватрушках и лыжах.
Главстрой Санкт-Петербург
14.01.2019 10:41

«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию 11-ю очередь ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 11-й очереди жилого комплекса «Северная долина». В новые квартиры уже заселились первые жильцы.
ГК «Эталон»
11.01.2019 17:07

Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» прошли новогодние мероприятия

Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» Санкт-Петербурга и Москвы прошли новогодние мероприятия, организованные сервисными управляющими компаниями*.
фото предоставлено компанией ООО "Свид-Мобиль"
11.01.2019 16:00

Свид-Мобиль: в новый год с новой строки

В 2019 году официальный дилер Volvo компания Свид-Мобиль открывает новую главу своей истории. Как уже было объявлено ранее, Свид-Мобиль сосредоточил свои силы в одном дилерском центре, который располагается на Приморском проспекте.
Setl City
11.01.2019 12:28

Setl City ввела в эксплуатацию дом 5 ЖК «Солнечный город»

Setl City ввела в эксплуатацию корпус 5 ЖК комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Это кирпично-монолитный дом общей жилой площадью около 60 тыс. кв. м и высотой 12 этажей. Секции образуют полузамкнутый двор, закрытый от машин.