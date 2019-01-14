В Петербурге полиция снова проиграла суд за свою репутацию. Публикация о возможных пытках в отделе останется без опровержения

УМВД Центрального района Петербурга не отстояло свою репутацию в глазах читателей «Медиазоны» и подписчиков члена общественной наблюдательной комиссии Яны Теплицкой. Несмотря на уточнённые требования, Приморский райсуд отклонил иск.

Как сообщила «Фонтанке» юрист «Команды 29» Дарьяна Грязнова, 14 января судья Евгения Ратникова в полном объёме отказала в удовлетворении требований УМВД по Центральному району. Представителя ведомства, который до этого исправно посещал заседания, в зале не было.

Полиция через суд пыталась вычистить из Facebook и в «ВКонтакте» Теплицкой пост с жалобой арестанта на неправомерное отношение к нему сотрудников 78-го отдела. Также истец требовал удалить основанную на этом посте статью с сайта «Медиазоны», опубликовать опровержение и компенсировать порядка 9 тысяч судебных расходов. Отдельно с Теплицкой ведомство хотело получить 50 тысяч в качестве компенсации за вред своей репутации.

Это не первое поражение полиции в суде. УМВД Центральному району уже пыталось оспорить публикацию в «Моём районе» на основе информации Яны Теплицкой. Приморский суд отклонил исковые требования в июле прошлого года. Правоохранители обжаловали решение, но успеха в Горсуде не добились.