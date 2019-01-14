Станции приема научных данных в США поймали сигнал «Спектра-Р»

Бортовые системы единственного крупного российского научного спутника «Спектр-Р» (проекта «Радиоастрон») работоспособны, сообщил в Twitter «Роскосмос».

Госкорпорация пишет о том, что 14 января станции приема научных данных в США удалось зафиксировать излучение несущей частоты отдельного передатчика аппарата «Спектр-Р», что «косвенно подтверждает информацию о том, что бортовые системы в целом работают в соответствии с заложенной в них логикой».

14 января станции приема научных данных в США удалось зафиксировать излучение несущей частоты отдельного передатчика аппарата «Спектр-Р», что косвенно подтверждает информацию о том, что бортовые системы в целом работают в соответствии с заложенной в них логикой. pic.twitter.com/EP3IICuwLU — РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 января 2019 г.

РИА Новости добавляет, что сигнал от «Спектра-Р» получен в ходе утреннего сеанса связи американской наземной обсерваторией Грин-Бэнк.

Тремя главными научными достижениями «Спектра-Р» является обнаружение экстремальной яркости квазаров, уточнение механизма формирования джетов и обнаружение ранее не известного эффекта рассеяния радиоизлучения в Млечном Пути.

Об отсутствии связи со «Спектром-Р» стало известно 11 января. Выйти на контакт с единственным российским орбитальным телескопом специалистам не удалось 10 января. Причиной неполадок называется отказ последнего работающего (третьего) комплекта приемо-передающих устройств.

Проект «Радиоастрон» предполагает запуск трех космических обсерваторий («Спектр-Р», «Спектр-РГ» и «Спектр-УФ»). Первый космический аппарат, радиотелескоп «Спектр-Р», запущен в июле 2011 года. Гарантированный срок активной работы спутника составлял три года. Запуск второго космического аппарата, рентгеновского телескопа «Спектр-РГ», намечен на 2019 год.