Из-за угрозы обрушения стены дома в Шахтах сокращено число спасателей, работающих в эпицентре

Из-за угрозы обрушения стены дома в Шахтах, где утром 14 января случился взрыв, сокращено число спасателей, работающих в эпицентре. Об этом сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Специалисты обсуждают, в каком порядке следует продолжать разбор. Не исключено, что придется разбирать центральную часть – так называемый технический этаж. При подъеме разрушенных конструкций выяснилось, что часть плит стала отходить, возникла угроза для самих спасателей. Там работало около 20 человек одновременно", – цитирует Голубева сайт областного правительства.

Из-за угрозы обрушения части стены пришлось сократить число спасателей, работающих в эпицентре ЧП. Сейчас специалисты МЧС определяют порядок продолжения работ, чтобы снять угрозы для спасателей, разбирающих завал, уточнил глава региона.

Напомним, сегодня рано утром в результате взрыва произошло частичное разрушение 8-го и 9-го этажей девятиэтажного жилого дома в городе Шахты, по улице Хабарова, 16. Взрыв затронул 4 квартиры, в которых проживало 12 человек. Неизвестной пока остается судьба 4 жильцов дома. Одна женщина погибла.