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Общество
14.01.2019 19:11
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Прокуратура Петербурга подтвердила старт по назначению нового начальника ГУ МВД: за утечку уволен исполнитель проверки по полковнику Ильину

В прокуратуре Петербурга стало одним прокурором меньше. Сотрудника аппарата уволили за разглашение данных о том, что из полпредства на имя Сергея Литвиненко поступил документ о проверке в связи с назначением полковника Ильина на должность начальника ГУ МВД.

Прокуратура Петербурга подтвердила старт по назначению нового начальника ГУ МВД: за утечку уволен исполнитель проверки по полковнику Ильину

коллаж "Фонтанка"/Интерпресс

«Фонтанка» все выходные наблюдала, как бумага от Александра Гуцана металась по сотням мессенджеров силовиков города. Но после новости месяца надзорное ведомство вынуждено было найти виновного. Другое дело, что ниже прокурора Одинцова уже никого не было.    

По информации «Фонтанки», днем 14 января прокурор Юрий Одинцов, работавший в так называемом 37-м отделе аппарата городской прокуратуры, начальником которого является Виталий Дрокин, написал заявление на увольнение по собственному желанию. Важно, что это отдел по надзору за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотических и психотропных средств. И в том числе, сотрудники этого подразделения собирают нужные характеризующие данные по запросам полпредства.

По данным «Фонтанки», в действительности до 15 января Юрий Одинцов не собирался увольняться из прокуратуры. Однако факт его ухода инициирован руководством прокуратуры Петербурга и связан с документом, часть которого опубликовала «Фонтанка» в своей новости утром 15 января. 

Напомним, что этот текст, как уже сообщила «Фонтанка», свидетельствует, что в полпредстве по СЗФО запущена процедура назначения полковника полиции Михаила Ильина на должность начальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. О переходе в Москву генерал-лейтенанта полиции начальника главка Сергея Умнова «Фонтанка» также сообщила на прошлой неделе.

Но «Фонтанка» вынуждена поспорить с гипотезой о секретности этого документа. Начиная с вечера пятницы, 11 января, и заканчивая вечером воскресенья, 13 января, документ в прямом смысле этого слова хаотично летал с приличной скоростью по сотням мессенджеров на мобильных телефонах. Его пересылали как силовики всевозможных ведомств, так и представители бизнеса различных направлений коммерции. Чтобы показать масштаб сенсации, автор новости официально заявляет, что только он получил восемь таких копий, а одна порция ему пришла и вовсе с неожиданной стороны – с телефона спортивного тренера. 

Исходя из вышеизложенного, и особенно после увольнения Одинцова, «Фонтанка» не видит более смысла утаивать документ целиком. 


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Тем не менее своей служебной проверкой, о которой известно уже сотням сотрудников прокуратуры, а также быстрым и беспощадным увольнением Одинцова надзорное ведомство Петербурга фактически подтвердило важность и реальность как документа из полпредства, так, соответственно, и начало процедуры назначения полковника Ильина. 

Что касается установления истины в ходе проверки, то «Фонтанка» обращает внимание: ни на первого заместителя прокурора Артюхова, кто первым расписал бумагу, ни на заместителя прокурора Петербурга Еремеева, кому было поручено организовать проверку, подозрения не пали. Юрий же Одинцов оказался самым последним в этой вертикали. 

«Фонтанка» выражает ему искренние соболезнования и скорбит, что не была с ним знакома лично. В противном случае редакция посчитала бы для себя обязательным пригласить его в свой коллектив.

Также журналисты «Фонтанки» просят не расценивать данную публикацию как утечку об утечке.                 

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"

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