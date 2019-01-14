Парад на Дворцовой отрепетируют стремительно. Боевая техника выйдет на площадь после вечернего часа пик

В Петербурге начинаются репетиции парада в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ради горожан военные ограничат себя в количестве тренировок и подвинутся по времени.

Как сообщает пресс-служба ЗВО 14 января, на шлифовку торжественного марша непосредственно на Дворцовой площади отведено четыре дня. Пешие расчеты выйдут на плац с Александровской колонной во вторник, 15 января, и в четверг, 17-го. Через неделю, 22 января, к ним присоединится боевая техника. Пешие колонны будут репетировать днем, а вот проход с техникой назначен на 21.00. «Чтобы минимизировать неудобства для петербуржцев и гостей города, связанные с ограничением движения в целях безопасности», – объясняют в ЗВО.

Генеральный прогон состоится 24 января в 10.00 и станет четвертой по счету тренировкой. Во время подготовки к ежегодному параду 9 мая военнослужащие оттачивают слаженность своих шагов не менее шести раз. О том, как будет ограничено движение, Государственная административно-техническая инспекция пока не сообщает, но очевидно, что жизнь автомобилистов осложнится трижды: во время двух репетиций с техникой и в день парада.

27 января в честь юбилейной даты полного освобождения Ленинграда от блокады парадным строем пройдут 2,5 тысячи военнослужащих и 80 единиц боевой техники. Механизированную колонну возглавит танк Т-34, завершат прохождение артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

Внеплановый парад, о котором стало известно в ноябре прошлого года, навлек шквал обращений в адрес губернатора Петербурга. Ряд депутатов, представителей ветеранских движений и историков посчитали, что в этот день наследникам Ленинграда уместнее скорбное молчание, а не «милитаристский угар». В противовес этому мнению выступили городские чиновники со ссылкой на поддержку блокадников. «75 лет назад город салютовал воинам и жителям за великий подвиг. И лишать сегодня ветеранов праздника мы не имеем права», – ответил на укоризну врио губернатора Александр Беглов.