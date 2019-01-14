В Киеве горит здание, принадлежащее Киево-Печерской лавре

В монастырском комплексе Киево-Печерской лавры горит здание, площадь пожара составляет около 200 кв. м. Об этом 14 января сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"14 января в 16:17 (17.17 мск. – Прим. ред.) на пульт связи 101 поступила информация о том, что горит здание по ул. Лаврской, 23. По предварительной информации, двухэтажное отдельно расположеннное здание, где произошел пожар, относится к монастырскому комплексу Киево-Печерской лавры", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. В настоящее время площадь составляет ориентировочно 200 кв. м.

"По состоянию на 17:30 (18.30. – Прим. ред.) личный состав, задействованный на тушении пожара по ул. Лаврской выведен на безопасное расстояние из здания, в связи с угрозой обвала перекрытия между 1 и 2 этажами. Тушение производится снаружи. На месте работает 11 ед. пожарно-спасательной техники и около 44 человек личного состава. Тушение пожара продолжается", – пишут украинские спасатели.

Напомним, что на главный монастырь Украинской православной церкви – Киево-Печерскую лавру – отныне претендуют раскольники, объединившиеся в так называемую Православную церковь Украины и получившие томос об автокефалии от Константинопольского патриархата 6 января текущего года. РПЦ, равно как и УПЦ, раскольников не признаёт.