Пока «Метрострой» спорит с налоговой, под землей стало тише

Приостановка проходческих работ, отсутствие электричества и воды в раздевалках, - так выглядит строительство новых станций петербургского метро, пока «Метрострой» судится с налоговой инспекцией за насчитанные 788 млн рублей недоимки и арестованные счета.

Антон Ваганов/Коммерсантъ

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга идет важнейшее разбирательство между «Метростроем» и межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы. Очередное заседание, прошедшее 14 января 2019 года, последним не стало. Компания, которая уже много десятков лет строит городскую подземку, пытается оспорить решение фискалов доначислить в качестве недоимки 788 млн рублей и снять арест со своих счетов.

Защищающий интересы «Метростроя» юрист Евгений Поддубский рассказывает: вопросы у налоговиков вызвали 5 эпизодов из 2013-2015 годов. Они посчитали сделки ОАО «Метрострой» с компаниями «Балтпрофснаб», «СУ-121» (2 эпизода), «Петрострой» и «Медина» "сомнительными и проведенными с целью вывода средств". К такому выводу пришли, потому что нашли признаки нарушений в последующих сделках компаний, которым впоследствии переводили деньги контрагенты этих поставщиков «Метростроя», а не он сам или его партнеры. По словам Поддубского, сомнительные операции обнаружили на 4-5-6 звене цепочки сделок, – а налоговая приписала их «Метрострою» как первоначальному источнику денег, который никакого реального отношения к ним не имел.

«Мы предоставили все возможные доказательства реальности наших сделок с контрагентами. Исходя из тех материалов, которые нам поступили из налоговой, оснований для доначисления налогов нет. Гораздо легче предъявить недоимку «Метрострою», чем искать бенефициаров из 5-6 звена цепочки сделок. Свою невиновность мы докажем с помощью материалов проверки самого налогового органа, свидетельских показаний руководителей контрагентов и должностных лиц. Факты, которые легли в основу решения о доначислении, интерпретировались очень выборочно... Вообще, нарушений при проведении проверки очень много, нарушены базовые принципы налогового права. На момент рассмотрения дела в суде первой инстанции не представлено доказательств вины налогоплательщика, в то время как бремя ее доказывания лежит на налоговом органе», – отметил Поддубский.

Представитель налоговой, тем временем, от комментариев отказался.

По компании, и без того находящий в непростом положении, сильно ударил арест счетов, который последовал после решения налоговой. Под конец прошлого года при поддержке городских властей «Метрострою» удалось добиться разрешения переводить зарплаты со своего счета, но для продолжения полноценной работы по возведению станций метрополитена этого мало. А работы у компании много – четыре незакрытых контракта на строительство коричневой, фиолетовой, оранжевой и зеленой веток метро общей стоимостью более 100 млрд рублей.

Один из рабочих компании в соцсетях написал, что «СМУ – 10», «СМУ- 13», «Сму – 11», «Сму – 15», «СМУ – 17» приостановили проходческие работы, потому нет материалов на площадках. Другой заметил, что шахта у метро «Кировский завод» не работает с нового года: нет электричества, воды, и тепла в раздевалках.

В самом «Метрострое» рассказали «Фонтанке», что объем работ действительно уменьшился, но компания делает все, что можно делать без использования банковских счетов.

«Метрострой» уже 4 раза подавал ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде полной разблокировки счетов на время судебного разбирательства и четырежды получал отказ. Пятую попытку компания предприняла 14 января, и в этот раз шансы у неё неплохие, потому что держать счета арестованным больше нет смысла: налоговая также арестовала имущество, стоимость которого полностью покрывает размер насчитанной недоимки. Кстати, в ходе судебного заседания 14 января 2019 года юрист «Метростроя» заявил ходатайство о привлечении в качестве третьего лица городского правительства, так как оно является держателем 61% обыкновенных акций «Метростроя», но суд отказал.

Сегодня арбитражный судья Алексей Терешенков прямо сказал, что хочет оперативно разобраться в этом деле, чтобы не растягивать его рассмотрение на полгода или год. Поэтому следующее заседание по этому делу состоится 30 января. К этому времени он обязал представителей налоговой и «Метростроя» сделать таблицу, в которой каждое доначисление налогов будет стоять напротив конкретной сделки. Там же нужно будет указать ссылку на конкретную страницу в материалах проверки, где подтверждается факт нарушения.

Для «Метростроя» такой настрой — это хорошо. Компания должна к 27 мая закончить строительство станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», продолжающих фиолетовую ветку на юг города. Несмотря на готовность более чем в 90%, едва ли получится сделать это с заблокированными счетами.

Тем временем в компании успокаивают своих сотрудников: приостановка работ – максимум на две недели. В «Метрострое» заверили, что если суд не снимет арест в качестве обеспечительной меры, то это произойдет в параллельно идущем разбирательстве о банкротстве, которое 9 января 2019 года инициировала налоговая. Компания назвала это техническим шагом, который позволит снять запрет на пользование счетами: суд даст обеим сторонам возможность заключить мировое соглашение и рассрочить платеж.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»