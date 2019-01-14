Александр Тетердинко : "Петербург не "Дом-2", но если Собчак попросит помочь с подписями, «Единая Россия» готова это обсуждать

«Единая Россия» поможет конкурентам кандидата от власти на сентябрьских выборах губернатора Петербурга с преодолением муниципального фильтра. Всё дело в легитимности. Она должна быть, и точка, - сказал «Фонтанке» лидер фракции единоросов в городском парламенте Александр Тетердинко.

Александр Тетердинко, фото - Роман Пименов/Интерпресс

Петербургская «Единая Россия» готова помочь участникам грядущих выборов четвёртого городского губернатора с преодолением «муниципального фильтра». По действующему законодательству, чтобы выйти на эту гонку в качестве полноценного кандидата, нужно получить поддержку 10% муниципальных депутатов региона. В Петербурге из полутора тысяч муниципальных депутатов почти 1200 – единороссы.

Выдвинуться без согласия партии Дмитрия Медведева здесь не может никто, констатировал в интервью «Фонтанке» лидер единороссов в городском парламенте Александр Тетердинко. Он заявил, что партия готова помогать своим конкурентам, но поддерживать на выборах будет врио губернатора Александра Беглова. Сам Беглов про своё выдвижение пока молчит, по группу поддержки это не смущает. Александр Тетердинко рассказал, где заканчиваются границы взаимовыручки у единороссов, будут ли они помогать Ксении Собчак с Алексеем Навальным, и может ли смениться кандидат от партии власти.

- Как выглядит расклад сил с муниципальным фильтром сегодня? Какая партия может выдвинуть своего кандидата без согласия представителей «Единой России»?

– На данный момент у нас замещено где-то 1480 депутатских мандатов. Из этого объёма 1187 депутатов были выдвинуты и стали депутатами от «Единой России». Соответственно, без подписей этих депутатов ни один кандидат не может преодолеть муниципальный фильтр. Нужно ведь не только 10% подписей от количества депутатов, но и чтобы подписи охватывали ¾ всех муниципальных образований.

- Ваше заявление прямо указывает на то, что без раздачи благ за подписью членов ЕР эти выборы вряд ли можно было бы назвать выборами?

– Да, депутаты избраны от «Единой России». Но это же живые люди. Они не являются какими-то подневольными. Каждый будет сам решать, кого поддерживать. За кого ставить подпись. Они же не будут ждать какой-то команды сверху. Это не так. У каждого человека есть своя позиция.

- Тогда как будет выглядеть алгоритм одаривания правом выдвигаться «не вашего» кандидата в губернаторы? Кто кому должен позвонить? Допустим, кому должен звонить Борис Вишневский (депутат Заксобрания от партии «Яблоко» – прим.ред.), который своих губернаторских амбиций не скрывает.

– Лично я не собираюсь никому звонить. Ни за Бориса Лазаревича, ни за других депутатов. Каждый муниципальный депутат должен определиться сам.

- Вот вы сегодня фактически легализовали старт предвыборной компании. Сообщили, что «партия сказала, можем помочь и другим». И дальше ни с кого не спросите из ваших муниципальных депутатов, если они ваш призыв проигнорируют, и мы получим одного единственного кандидата?

– Не думаю, что останется один единственный кандидат от власти. Если у наших коллег по другим парламентским партиям, представленным в Государственной Думе, возникнут проблемы с прохождением муниципального фильтра, мы готовы с ними обсуждать эти вопросы. Возможно, мы готовы обсуждать вопрос как помочь им преодолеть муниципальный фильтр. Вы правильно говорите, что вы выборах губернатора не может принимать участия один кандидат.

- После вашего заявления до этого разговора прошло несколько часов. Наверняка кто-то позвонил. Занял место в очереди. Кто?

– Никто не звонил. И почему это меня должно пугать? Я не думаю, что наш кандидат останется один. Просто парламентские партии, руководство их отделений региональных и федеральное руководство, то есть ЛДПР, Справедливая Россия и КПРФ, ещё не определились со своими кандидатами. Не думаю, что вы слышали от них заявления на этот счёт. Я не слышал. Пока просто нечего обсуждать. Некого.

- В Петербурге к «парламентским партиям» также относятся «Партия Роста» и «Яблоко». Ваш призыв их не касается?

– Моя позиция, что обсуждать нужно в первую очередь партии, представленные в парламенте страны. Но и обращения от этих партий мы будем готовы обсуждать. Все зависит от персоналий и позиции моих коллег по партии. Не только же я буду решать эти вопросы. Это будет коллегиальное обсуждение.

- Вы сказали «всё зависит от персоналий». Мы помним, сколько крови вам испортили «эСэРы» под руководством Оксаны Дмитриевой в 2011 году, когда вы работали в Горизбиркоме. Дмитриева – это табу?

– Я такого не говорил. Но с представителями партии «Справедливая Россия», и с той же Оксаной Дмитриевой, мы действительно имеем разные точки зрения. Высказываем их на заседаниях друг другу. Однако это не означает, что для нас какая-то позиция это табу. Если мы поймём, что Оксана Генриховна пользуется определённой общественной поддержкой и будет определенный общественный запрос на её участие в этих выборах, мы готовы обсуждать, в том числе, и её кандидатуру. В первую очередь, наверное, всё же сама Оксана Генриховна должна инициировать этот процесс обсуждения. Не мы должны к ней идти.

- А вы её долго ждать будете? А то пройдут сроки. К вам на поклон никто не придёт, и будет на выборах один Александр Беглов.

– Сроки установлены законом. Насколько я помню, сбор подписей муниципальных депутатов – это весь июнь.

- Учитывая, что ЕР в любом случае поддержит Беглова, вы сказали, что готовы поддерживать его и как кандидата от партии, и как самовыдвиженца, возможность увидеть на этих выборах в качестве кандидата «самого влиятельного» на данный момент городского политика Вячеслава Макарова отсутствует?

– Вячеслав Серафимович ранее сам заявлял, что партия поддержит Александра Дмитриевича Беглова. Всё. На этом точка.

- То есть ваш анонс по раздаче подписей муниципалов это констатация того факта, что и Кремль окончательно определился с персоной, которая будет являться его кандидатурой?

– Я за Кремль отвечать не могу. Региональное отделение партии готово поддерживать на пост губернатора Александра Дмитриевича Беглова.

- Но ведь чисто технически его как ставленника от власти заменить же ещё можно? Знаете, как в спорте бывает, в командной игре, иногда в последний момент меняют участника эстафеты.

– Никаких предпосылок для смены этого бегуна не вижу в настоящий момент. Беспредметное обсуждение. Те, кто надеются, что Беглова могут заменить, напрасно так думают. И вообще я выражаю свою личную позицию. Сказать о том, что кто-то кому-то позвонил и сказал, что мы должны делиться подписями своих муниципалов, я не могу.

- Вас теперь за эту «личную позицию» поругают или премию дадут? Вдруг разойдётесь с линией партии, или знаете, что точно совпадёте?

– Про подписи или про поддержку Беглова?

- Допустим, завтра позвонят лидеру регионального отделения «Единой России», тому же Макарову и скажут, что Беглов отменяется. А вы уже со своим сугубо личным мнением отметились.

– Прежде всего, Александр Дмитриевич Беглов должен сам для себя определить, участвовать ли ему в этих выборах. А он пока публичных заявлений, что он сам намерен в них участвовать, не делал. Но если он решит участвовать, не важно, как, от партии, или путём самовыдвижения, мы в партии это уже обсудили. Мы его поддержим. Мы считаем, что Александр Беглов – это хорошая кандидатура. Но он должен, прежде всего, определиться сам.

- А если не секрет, что конкретно вам в партии говорит о том, что Беглов – это «хороший кандидат»?

– У Александра Беглова было не так много времени, чтобы показать себя. 100 дней для управления мегаполисом – это не так много, учитывая, что срок полномочий губернатора пять лет. Но он уже сделал многие вещи, которые заслуживают одобрения. Хотя бы, наконец-то стал сдвигаться с мёртвой точки ввод в эксплуатацию учреждений социальной направленности. Детские сады, поликлиники, те, которые мы никак не можем достроить из года в год. А многие районы спальные нуждаются в них. Александр Дмитриевич взял это под личный контроль. Мы видим, как уже несколько садиков открылось. В Московском районе прямо под новый год он открывал новый детский садик. Он пообещал, что в 2019 году все недостроенные такие объекты будут обязательно введены в эксплуатацию. Хотя бы за это врио губернатора можно похвалить. Он лично взялся за решение большой городской проблемы. Конечно, мы ждём более активных действий по строительству метрополитена. Интенсивность строительства новых станций в последние годы оставляла желать лучшего. Надеемся, что его лоббистские возможности в федеральном центре позволят ему договориться о выделении дополнительных федеральных ресурсов на метро.

- Вы опытный политик. Его поездки на прорывы труб и призывы раздавать лопаты имени себя – это разве не предвыборный пиар? Мы это видим по госканалам. Кстати как вам качество этой pr работы?

– Если человек хочет идти на выборы, он об этом заявляет. Заявления не было пока.

- То есть выборы Беглова начнутся не с «лопаты Беглова»?



– Это действия по управлению городом в ситуации нынешних снегопадов. Любой действующий градоначальник, вне зависимости от того, собирается он на выборы, или нет, обязан предпринимать всё зависящее от него, чтобы со снегопадами справляться, а мы в снегу не тонули.

- Названного вами для победы на выборах может и не хватить.

– Ну, он же не только «лопатами Беглова» ограничивается. И потом, мы должны понимать, что он пришёл всего 100 дней назад. У него в правительстве ещё остаются люди из прежнего состава. Председатели комитетов и главы районов ещё не менялись. Он работает и пытается справляться в тех рамках, в которых он оказался сейчас. Не считаю, что уборка снега провальная. Да, это не на «отлично». Лично у меня больше всего вопросов к управляющим компаниям, потому что внутридворовые территории практически совсем не убираются. Здесь органам власти нужно плотнее работать с управляющими компаниями. Либо дворы чистятся, либо идут многотысячные штрафы. Что касается центральных магистралей, проблемы есть, но в целом их за выходные убрали.

- А сколько глав районов Беглову нужно поменять, чтобы работать качественнее, чтобы гарантированно избраться? Вы сказали, что он их пока не менял.

– Чтобы гарантированно избраться, ему нужно показать, что он может решать проблемы городского хозяйства. Он должен предъявить городу какую-то программу по развитию. Каким он видит Петербург в будущем. Убеждён, что горожане будут делать выбор в пользу того или иного кандидата, руководствуясь программой, а не тем, сколько глав районов он поменял. И по моим ощущениям у Беглова хорошие шансы быть избранным. Слава богу, мы говорим в январе, а не в сентябре.

- По закону можем пока вслух порассуждать про потенциал «кандидата Беглова».

– Это да. Но я о том, что до дня голосования ещё много времени. Но у него уже хорошие шансы выиграть в первом туре.

- А вы скольких конкурентов ему легализуете, чтобы он уже в первом туре победил?

– Очевидно, что нужно несколько кандидатов. Сколько их будет конкретно, я сказать не готов. Никаких лимитов нет. Я об этом не слышал, по крайней мере. Всё зависит от персоналий. Может быть всего 2 кандидата, и выборы будут интересные. А может быть 20 кандидатов, но выборы интересными не будут. Вопрос не в количестве людей, а в качестве их программ. Насколько они будут расходиться между собой.

- Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак показала, что может нанять специалистов для написания программы. Ей подписи ваши муниципалы дадут?

– Не готов сегодня заявить, что мы будем ей помогать. Но мы готовы обсуждать все эти вопросы. Если Ксения Анатольевна решит баллотироваться, придёт к нам и скажет: коллеги вот я хочу, помогите мне со сбором подписей, – мы как минимум готовы это обсуждать. Но я не считаю её замечательным кандидатом. Петербург – это не «Дом-2», а второй по величине город страны.



- Для легитимизации избирательного процесса Собчак сгодится?

– Процедура будет легитимной, если она пройдёт в соответствии с действующим законодательством. Если избиратели при относительно высокой явке, то есть, продемонстрировав интерес к этим выборам, выберут нового градоначальника, значит всё будет легитимно.

- Высокая явка это как в прошлый раз, когда за два часа до окончания было 25%, а потом вдруг получилось больше 39%?

– Думаю, что явка будет примерно на том же уровне. Понятно, что она не будет сильно выше. Но и ниже не будет. Мой прогноз – повторим уровень 2014 года.

- Если Алексей Навальный захочет стать губернатором второй столицы, тоже ему поможете, или не пустите этого политика на свой порог? В 2013 такая помощь вашим столичным коллегам едва не вышла боком и вторым туром с Навальным.

– Алексей Навальный пока не делал таких заявлений. Будут заявления, будем реагировать. Если Ксения Анатольевна о своих амбициях заявляла, насколько я знаю, то Алексей Анатольевич не заявлял. Но для меня лично они оба неприемлемы для Петербурга, но решение буду принимать не я.

- То есть неожиданные молодые кандидаты возможны?

– Электоральных перспектив у таких политиков в Петербурге нет никаких.



- Если никто не захочет играть по правилам «Единой России», идти на поклон за подписями к вашим муниципалам, вы лично готовы выставить свою кандидатуру для придания хоть какой-то соревновательности этим выборам? Тем более вы знаете, как нужно работать с теми же управляющими компаниями. Это заявления уровня городского менеджера-хозяйственника.

– Нет, я не готов выдвигать свою кандидатуру на эти выборы. Я для себя определился уже. Я буду поддерживать Александра Дмитриевича Беглова.

- Можете гарантировать, что на этих выборах фальсификаций не будет?

– (Долгая пауза) Ну это же вопрос не к Законодательному Собранию Петербурга, которое я представляю. Это вопрос к системе избирательных комиссий.

- Которые вы прекрасно знаете по работе в Избиркоме. И вас они прекрасно знают.

– Я могу сказать, что со своей стороны приложу усилия для того, чтобы законодательство было прописано таким образом, чтобы возможности манипуляций и нарушений были сведены к минимуму. Убеждён, что это общий приоритет. Никому не надо, чтобы к результатам этих выборов были вопросы. Нам нужно, чтобы, кто бы не победил, он победил абсолютно легитимно. Это очень важно. Мы будем делать для этого всё. Надеюсь, и система избирательных комиссий будет работать над этим.

- То есть второго Приморья с главой ЦИК в слезах не будет?

– Думаю, что в Петербурге повторение таких ситуаций невозможно. Потому что мы единственный субъект РФ, где в Законодательном Собрании представлены 6 политических партий. Это значит, что от всех шести партий есть представители в каждой Участковой избирательной комиссии. Контроль у нас достаточно серьёзный, сама система достаточно прозрачна.

- Прозрачнее, чем в 2011 году?

– Тогда было 5 партий. Сейчас 6. Наверное, это лучше.

- Я к тому, что вы лично полгода после тех выборов из судов не вылезали, как представитель ГИКа.

– Суды могут быть разные. Можно написать хоть тысячу заявлений в суд, которые не имеют под собой основания. Вопросы не ко мне, а к тем, кто пишет в суд. Думаю, что массовых обращений в суд удастся избежать. Иногда это зависит не от процедуры выборов, а от желания той, или иной партии придать выбором нелегитимный вид. Даже если всё будет абсолютно честно, это не значит, что некие политические силы не напишут тысячу безосновательных жалоб.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»