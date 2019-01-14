Путин подписал указ о создании единого оператора по обращению с бытовыми отходами

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании публичной компании-оператора по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации 14 января.

Согласно документу, компания создается для обеспечения норм законодательства РФ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, стимулирования инвестиционной активности в этой области и реализации национального проекта "Экология".

«Создать публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор". Местонахождение — город Москва», — говорится в документе. Учредителем компании от имени государства выступит Минприроды России.

Правительству РФ поручено в месячный срок утвердить устав компании и положение о наблюдательном совете. В трехмесячный срок поручено определить федеральное имущество, передаваемое в качестве взноса в уставный капитал компании, и обеспечить передачу данного имущества.