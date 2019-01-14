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Бизнес
15.01.2019 15:15
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«Полушка» пошла по рукам. Одна из старейших продуктовых сетей Петербурга избавляется от торговых точек

На наследие ретейлера претендуют X5 Retail Group, Spar, «Магнит» и «Реалъ». Поставщики и арендодатели, которых компания держит в неведении о своей дальнейшей судьбе, проявляют нервозность и заваливают ее исками.

«Полушка» пошла по рукам. Одна из старейших продуктовых сетей Петербурга избавляется от торговых точек

Замир Усманов/Интерпресс

О том, что холдинг «Продовольственная биржа» (сети «Полушка» и «Лайм») сворачивает сеть, «Фонтанке» рассказали несколько источников на рынке торговой недвижимости и розничной торговли. По их словам, владельцы не смогли найти покупателя на бизнес целиком, поэтому решили пойти по модели уступки прав аренды. Но процесс тормозят переговоры с собственниками: другие игроки готовы забирать не все помещения и настаивают на снижении ставки аренды в полтора раза.

По словам собеседников «Фонтанки», холдинг «Продовольственная биржа» начал рассылать своим арендодателям дополнительные соглашения с просьбой заменить его в договоре на другие компании. Сторонами по переуступке в основном выступают ретейлеры «Интерторг» (сеть "Семья", Spar) и X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). 

Также в разделе «Полушки» принимают участие «Магнит» и «Реалъ». Но эти компании предпочитают не договариваться с «Продовольственной биржей», а общаться напрямую с собственниками, с которыми компания расторгает договоры аренды либо чьи помещения покидает до истечения срока дейтсвия.

«Продовольственная биржа» – один из старейших петербургских продуктовых ретейлеров. Первый универсам  «Полушка» был открыт в 2003 году, с 2011 года компания также развивает сеть «Лайм». По данным СПАРК,  управляющая компания «Любавушка Ритейл Груп» на 99% принадлежит «Ритейл Сити Групп», зарегистрированной на Британских Виргинских островах. 1% владеет предпринимательница Анна Лысенко. Именно ее на рынке считают основным владельцем ретейлера. В 2017 году компания получила выручку 10,2 млрд рублей, чистую прибыль — 7,4 млн рублей.

В справочной службе «Полушки» сообщили, что не располагают актуальной информацией о количестве магазинов. По данным участников рынка, сеть насчитывает около 70 магазинов в формате «у дома» в Северной столице со средней площадью 300 – 500 кв. м. Также «Продовольственная биржа» управляет 26 супермаркетами «Лайм» в Петербурге и Ленобласти, сообщается на сайте этой сети. 

Связаться с руководством компании на момент публикации не удалось. По мнению участников рынка, в последние годы компания теряла позиции, проигрывая, как и многие другие, в конкурентной борьбе федеральным сетям. Так, если в 2014 году ее доля составляла 4,1%, то в 2017 году только 2,8%, следует из данных петербургского УФАС. Ретейлер также страдал от нехватки оборотных средств, из-за чего ряд поставщиков перестали с ним работать, а ассортимент сократился.

В «Интерторге» «Фонтанке» подтвердили, что претендуют примерно на 60 магазинов «Продовольственной биржи». «Интересны исключительно торговые точки, расположенные в хороших локациях с адекватными арендными ставками», – прокомментировал представитель компании. 

В X5 Retail Group отказались от комментария. Но, по словам источников на рынке, пока компания не определилась, сколько именно объектов готова забрать у «Продовольственной биржи» из-за антимонопольных ограничений: ранее петербургское УФАС оценило ее долю на рынке Северной столицы в 23,86%, что довольно близко к порогу доминирования в 25%. Учитывая долю «Продовольственной биржи» в 2,8% максимально, ретейлер мог бы претендовать на 30 – 40% сети.

Интерес "Магнита" подтверждают брокеры. «Сеть планирует активную экспансию и запрашивает помещения. Будем предлагать площади «Полушки», но не как переуступку, а как прямой договор с собственником», – пояснила владелица агентства недвижимости Екатерина Лапина. «Реалъ» тоже готов поучаствовать в разделе «Полушки», отметил глава сети Игорь Янковский. По его словам, речь идет 2 – 3 точках, которые компания уже освободила. Переговоры с собственниками могут завершиться в феврале-марте, отметил он.

Вероятно, именно «Интерторгу» достанется большинство магазинов «Лайм», их ребрендируют под Spar. Тогда как самые большие магазины «Полушка» могут быть переведены под «Магниты» и «Пятерочки». Аренда помещений «Полушки» площадью менее 300 кв. м вряд ли заинтересует продуктовых ретейлеров, считает Александр Карпов, руководитель Rusland SP Retail.

Переговоры с собственниками не идут гладко, подтверждают брокеры. Вместе со  сменой стороны по договору «Продовольственная биржа» предлагает  снизить арендную ставку в полтора раза. «Если «Полушка» платила 1500 рублей за кв. м в месяц, то теперь предлагается 500 – 1000 или 5% от оборота», – говорит Екатерина Лапина.

«С одной стороны, модель переуступки прав выгоднее для собственника, поскольку не нужно давать арендные каникулы новому арендатору. С другой, у «Пятерочки» куда более жесткие условия договора», – рассказал «Фонтанке» глава одной из розничных сетей, работающих на рынке Северной столицы. Однако логично, что при переуступке новый арендатор просит снижения платы: ему придется понести затраты на переоборудование, а также заплатить предшественнику. «В лучшие годы сумма сделки рассчитывалась исходя из годового оборота, теперь чаще исходя из прибыли или EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации. — Прим. ред.)», – отметил собеседник.

По словам Екатрины Лапиной, часть собственников соглашаются на новые условия, но часть отказываются. В этом случае «Продовольственная биржа» расторгает договор в одностороннем порядке, где условия это позволяют, либо просто съезжает, иногда оставляя владельцев с неоплаченными долгами. Так, в картотеке арбитража уже начали появляться иски к юрлицам «Продовольственной биржи» – «Любавушка Ритейл Груп» и «Сити Ритейл», – касающиеся неисполнения обязательств по договорам аренды. Судя по сумме исков, речь идет о задолженности за 3 – 4 месяца.

Не все гладко и с оплатой услуг поставщиков. За 2018 год в адрес «Продвольственной биржи» поступили 34 иска на 34,8 млн рублей, причем всплеск пришелся на декабрь. В январе уже поданы еще два иска, на 2 млн рублей.

«В декабре ретейлер перестал нам платить и подписывать акты сверки, при этом ничего не объяснял и предложил продолжить отгрузки», – рассказала «Фонтанке» Ирина Агаджанян, глава поставщика «Супернова».

Кондитерская фабрика Grondard в декабре прекратила поставки в сеть «Лайм». «Стали плохо платить», – пояснил ее директор Дмитрий Байков. По словам топ-менеджера, обращаться в суд компания не планирует. «Ждем, когда магазины перейдут под бренд Spar, тогда снова начнем работу», – подчеркнул он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

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