Лобовое столкновение на Петроградке, после которого закрывали улицу, попало на видео

Жёсткое ДТП на Петроградской стороне, в котором пострадали два человека, зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

Видео публикует 14 января группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». На записи видно, что удар был лобовым, но всех вопросов она не снимает.

Напомним, по предварительной версии ГИБДД, вечером 13 января на набережной Адмирала Лазарева, 44, у пересечения с Большой Зелениной улицей 45-летний мужчина на Hyundai Tucson совершил столкновение с «Ладой Калиной» под управлением 43-летнего мужчины, после чего в «Калину» въехал Opel Mokka с 37-летней женщиной за рулём.

Водитель «Калины», по данным «Дорожного инспектора», был доставлен в ВМА с тяжёлыми травмами (ушиб головного мозга, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом левого и правого предплечья, открытый перелом левого бедра, травматический шок второй степени). Водитель «Хёндэ» получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Водителя «Лады», зажатого в салоне, пришлось извлекать с помощью специнструмента, рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Движение на данном участке на некоторое время перекрывали.