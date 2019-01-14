Родные Маргариты Тереховой через Союз кинематографистов собирают средства на уход за больной актрисой

Союз кинематографистов России опубликовал обращение семьи Маргариты Тереховой. В нём родственники просят помочь любыми суммами на достойный уход за народной артисткой России, которая тяжело больна.

«Как известно, Маргарита Борисовна много лет тяжело больна, – сказано в тексте. – Врачи поставили неутешительный диагноз: болезнь Альцгеймера. Она прикована к постели, и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние. Семья по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это не хватает. Если у вас есть возможность, будем благодарны за перечисление любой суммы!»

76-летняя Маргарита Терехова стала известной в 1970-е, когда на экраны вышли фильмы с её участием: «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова и «Зеркало» Андрея Тарковского, а затем и «Д’Артаньян и три мушкетера» Георгия Юнгвальд-Хилькевича, где она сыграла Миледи.

Актриса стала лауреатом Государственной премии СССР в 1989 году, а в 1996 году была удостоена звания "Народная артистка России". Из-за болезни не играет и не снимается с 2005 года.