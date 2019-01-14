В реку Новая вошла прокуратура. «Пулково» может потерять возможность сбрасывать химикаты со взлетных полос

Прокуроры проверили очистные сооружения «Пулково» и передали результаты следователям. По их мнению, река Новая пропахла из-за того, что заказчик и подрядчик решили не замечать дефектов конструкции, а Ростехнадзор решил не напрягаться.

Николай Кудин/архив "Фонтанки"

Дурно пахнущая история с рекой Новая, куда оператор «Пулково» сливает остатки противообледенительной жидкости, транзитом через прокуратуру дошла до Следственного комитета. Ведомство проверит, как принимались в эксплуатацию очистные сооружения, через которые химикаты уходили в окружающую среду. Параллельно чиновники и инспекторы пытаются через суд запретить аэропорту пользоваться рекой Новой. «Воздушные ворота Северной столицы» не готовы брать на себя ответственность за десяток предприятий и волхонскую свалку, и уж точно не собираются отказываться от реки.

«Дефекты, о которых знали подписанты, не были зафиксированы...»

Материалы прокурорской проверки касательно приемки очистных сооружений в аэропорту «Пулково» направлены в Северо-Западное следственное управление СК РФ, рассказала прокуратура в ответе на запрос депутата Госдумы Михаила Романова. В документе говорится, что это сделано для «организации доследственной проверки и дачи правовой оценки действиям должностных лиц территориального управления Ростехнадзора и руководителей юридических лиц, участвовавших в сдаче и приемке объекта».

Кроме того, Ленинградский следственный отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 247 УК РФ – «Производство запрещенных видов опасных отходов, транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде». Максимальное наказание по этой статье — 2 года лишения свободы. Расследование контролируется надзирающим прокурором.

На неприятный запах вблизи аэропорта у реки Новая чиновники и экологи обратили внимание летом 2017 года. Пытаясь найти причину, комитет по природопользованию проверял расположенные рядом предприятия, в том числе совхоз «Предпортовый» и «ПромЭко», однако доказательств их причастности к сбросам в реку не обнаружили. Нашли один незарегистрированный слив, но и его связь с запахом установить не получилось. В марте вышли в новый рейд с уже готовой гипотезой: источником проблемы являются сбросы от аэропорта: химикаты, в том числе противобледенительная жидкость, уходят сначала в канал Новый, а потом в одноименную реку. Росприроднадзор пришел к аналогичным выводам, и каждое из ведомств выставило собственный штраф. От комитетского взыскания оператор аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) отбился в первой судебной инстанции.

Летом в реке появились мертвые утки, а там подоспели и цифры: этилового спирта в реке в 5400 раз больше норматива, этиленгликоля — в 640, нефтепродуктов — в 40 раз, аммонийного азота в 115, изопропилового спирта — в 5,4. В ноябре комитет провел новые замеры, зловония не обнаружил, превышения в воздухе по фенолу тоже. Однако уже на прошлой неделе запах вернулся, а канал, через который сбросы уходят в Новую, не замерзает вторую зиму подряд. По мнению комитета, выпуск в реку должен работать как отвод ливневых стоков, и как раз для ливнёвки там есть очистные сооружения. А для тех веществ, которые сбрасывались по факту, фильтров нет.

Между тем, «Воздушные ворота Свеверной столицы» пытались решить поблему самостоятельно, в частности, смонтировали устройства слива противообледенительной жидкости.

«При тестовой эксплуатации были выявлены замечания по эффективности примененных подрядчиком технологий на участках объекта, – уточняют в ВВСС. – Об этом был составлен акт между оператором аэропорта и подрядчиком IC ICTAS ASTALDI INSAAT ANONIM SIRKETI. Подрядчик взял на себя обязательства по устранению указанных в акте дефектов в рамках условий контакта. Часть выявленных дефектов была устранена. Часть остается предметом спора с турецким подрядчиком. Данный спор в настоящее время находится на стадии досудебного урегулирования».

Претензии касаются конкретного комплекса «Западные», где сточные воды аэропорта проходят очистку перед сбросом. Если без суда договориться не удастся, процесс может дойти до Лондона, так как договор ВВСС и IC ICTAS — ASTALDI INSAAT ANONIM SIRKETI регулируется нормами международного права. Напомним, тот же косорциум выступал подрядчиком на строительстве центрального участка ЗСД и 7 и 8 участков трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург.

Однако из ответа прокуратуры Михаилу Романову можно сделать вывод, что в этой ситуации, как говорил по другому поводу глава города Александр Беглов, «правых нет, виноваты все». Разрешение Росавиации на ввод очистных в эксплуатацию было получено 19 мая 2014 года. Основанием было заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации от апреля того же года, распоряжение подписало Северо-Западное управление Ростехнадзора.

«Установлено, что представителями общества, генподрядчика (турецкая компания) и субподрядной организации акт приемки законченного строительством объекта составлен без замечаний, что не соответствовало фактическим обстоятельствам, – пишет прокуратура. – Существенные дефекты, о которых знали подписанты, не были зафиксированы и до настоящего времени не устранены, что является причиной загрязнения акватории р. Новой гликольсодержащими жидкостями».

В ВВСС «Фонтанку» уверяли, что при приемке объекта строительных дефектов выявлено не было, а, напротив, было подтверждено соответствие требованиям технических регламентов и проектной документации. Акт приемки был направлен в Ростехнадзор, а его заключение лишь подтвердило это соответствие.

В самом ведомстве оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, «Фонтанка» направила официальный запрос. Напомним, в 2014 году Северо-Западное управление Ростехнадзора возглавлял Григорий Слабиков. Сейчас он находится под следствием, сумма хищений, в которых он подозревается, оценивается примерно в 5 млрд рублей.

Заплатить и перекрыть

На основании протоколов отбора проб департамент Росприроднадзора по СЗФО рассчитал сумму нанесенного вреда — 162 млн рублей. В адрес ВВСС еще 17 декабря была направлена претензия о добровольном возмещении причиненного вреда. «В случае отказа...будут приняты меры по принудительному взысканию в судебном порядке», - пишет прокуратура.

Оператор аэропорта, похоже, настроился на судебные разбирательства. С претензией и вменяемым объемом ущерба в компании не согласны, планируют оспаривать в установленном законом порядке. Позиция ВВСС понятна: Пулково – не единственный водопользователь указанного объекта, здесь круглый год работает более 10 предприятий, и они также осуществляют сброс поверхностного стока в реку Новая.

«Грунтовые воды в районе Пулковских высот также несут в себе продукты разложения свалки отходов на Волхонском шоссе, – добавляют в ВВСС. - По мнению самих государственных надзорных органов, состояние реки Новая является последствием воздействия комплекса факторов как антропогенного, так и природного характера. Дополнительным фактором, по оценке ведомств, может служить длительное непроведение мероприятий по расчистке водного объекта от ила и донных отложений. Таким образом, невозможно однозначно определить источник запаха и причины процессов в реке без ее комплексного экспертного исследования».

Контролирующие органы подтверждают, что река Новая получает сюрпризы не только от аэропорта. В Росприроднадзоре рассказали, что в рамках своей компетенции следят также за «Водоканалом» и оператором кольцевой ФКУ Упрдор «Северо-Запад». У «Водоканала» кстати тоже находили превышение в сбросах по различным веществам, проводится административное расследоваие. Но ведомство учитывает содержание в пробах специфических веществ, так что ответственности с ВВСС оно не снимает.

Впрочем, 162 млн могут оказаться не самой большой проблемой для аэропорта. Росприроднадзор и Смольный независимо друг от друга подали два иска к ВВСС. Формулировки в них разные, но суть одна: чиновники просят запретить аэропорту пользоваться Новым каналом. Всего ВВСС производят сброс по 6-и выпускам, говорят в Росприроднадзоре. В том числе — по выпускам №№ 2 и 3 осуществляется связь с Новой. Именно в этой части ведомство просило прекратить деятельность оператора. Первый подход к снаряду 14 января оказался неудачным: Суд Московского района удовлетворил ходатайство ВВСС, которые утверждали, что это дело неподсудно районному суду. У Росприроднадзора – 15 дней на обжалование.

Комитет собирается в суд лишь на следующей неделе, его цель — досрочно расторгнуть договор водопользования от лета 2017 года в связи с несоблюдением его условий; от ВВСС, соответственно, будут требовать прекратить сброс и обспечить ликвидацию или консервацию гидротехнических сооружений.

«Далее они должны затампонировать выпуски и показать это приставам, либо полностью разобрать, – говорит собеседник в комитете. – В других аэропортах как-то справляются. Там есть специально оборудованные места для обработки самолетов, есть дренаж. Конечно, проще и быстрее поливать воздушные суда где придется, а не загонять их на подготовленную площадку, но и на экологии это сказывается соответственно .

ВВСС упирают на то, что вся экологическая разрешительная документация в рамках деятельности аэропорта Пулково согласована государственными контрольными и надзорными органами, там постоянно проводится отбор проб, и, например, в течение 2016-2017 годов этиленгликоля в них зафиксировано не было. Результаты 2018 года в компании объясняют сложными метеоусловиями зимнего периода и как следствие – увеличенным числом противообледенительных обработок воздушных судов.

Кроме того, помимо оплаты штрафа, выставленного Росаприроднадзором, оператор принял ряд дополнительных мер. В частности, теперь обработка как раз осуществляется только на специальных местах стоянки, оборудованных подземными резервуарами для сбора остатков противообледенительной жидкости. Эти остатки собирают аэродромными пылесосами, которые закупили в 2018 году, и сливают в специальные бетонные резервуары, откуда отправляют на переработку. План действий по сокращению воздействия операционных процессов аэропорта на окружающую среду направлен на утверждение в Росприроднадзор.

На прямой вопрос, каким образом ВВСС намерены утилизировать стоки, если канал для них закроют, в компании ответили лаконично: «Планируем в суде подтвердить законность права водопользования каналом Новый».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»