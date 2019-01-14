ФАС разрешила «дочке» белорусской «Юнисон» купить завод General Motors в Петербурге

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство компании «Юнисон Авто Рус» о приобретении законсервированного завода General Motors в Шушарах.

Как следует из сообщения, опубликованного на сайте регулятора, заявление было подано 19 декабря 2018 года. В нем «Юнисон Авто Рус» просит разрешения на получение в собственность находящихся основных производственных средств ООО «Дженерал Моторз Авто», что составляет более 20% основных производственных средств общества.

«Сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции», — отмечают в ФАС.

В пресс-службе General Motors «Фонтанке» сообщили, что сделка пока не закрыта. «Переговоры продолжаются», – уточнила представитель компании.

General Motors законсервировала автопроизводство в Шушарах после введения США антироссийских экономических санкций в 2014 году после присоединения Крыма и Севастополя и начала военного конфликта в Донбассе. Хотя никогда не связывала это решение с санкционной политикой властей Штатов.

Следующие четыре года компания пыталась найти покупателя на свой актив. В конце октября 2018 года стало известно, что им может стать белорусский автоконцерн «Юнисон». В конце ноября компания зарегистрировала в Петербурге юрлицо ООО «Юнисон Авто Рус», специализирующееся на производстве автотранспортных средств, 25% которой принадлежит владельцу белорусского «Юнисона» Алексею Ваганову, а 30% – ООО «Юнисон Авто», стопроцентной дочке ЗАО «Юнисон». Также партнерами проекта стали Владимир Ботвинко, который до этого работал в крупных белорусских нефтяных компаниях, и компания «Баксуорт Трэдинг Лимитед», зарегистрированная в Великобритании.