МИД Японии о переговорах с Россией: Мы должны найти точки соприкосновения

Глава японского МИДа Таро Коно заявил, что Москва и Токио по-разному смотрят на мирный договор, но Япония намерена найти точки сближения. Диалог между странами продолжат в январе.

«У нас есть моменты несовпадения, однако в ходе дальнейших консультаций мы обязаны найти то, в чем мы совпадаем», – цитируют министра российские информагентства.

Коно отметил, что позицию своей страны на встрече с российским коллегой изложил предельно ясно. Также он подтвердил, что визит премьер-министра Абэ в Россию состоится 22 января.

О существенных разногласиях по теме мирного договора ранее заявил и глава российского МИД Сергей Лавров. Он отметил, что Япония не против признать итоги Второй мировой войны, а суверенитет РФ над Курильскими островами не обсуждался — отдавать их Россия не собирается. Однако в целом он назвал переговоры позитивными.

Первый раунд обсуждения мирного договора между странами прошёл в Москве 14 января. Заключить соглашение, которого нет с 1945 года, в сентябре прошлого года предложил президент РФ Владимир Путин. Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что сделано это будет только после того, как будет определена принадлежность Курильских островов.