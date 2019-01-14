Горячая вода вернулась в квартиры на Шуваловском после аварии на трубопроводе

Администрация Приморского района заверила, что водоснабжение в 75 домах, которые были отключены от теплосети для ремонта, восстановлено.

«Теплоснабжение 40 домов переведено на пониженные параметры. Еще 35 домов переведены на резервную схему. Ремонтно-восстановительные бригады ГУП ТЭК СПб готовы начать ремонт трубопровода», – говорится в заявлении властей.

Из-за лопнувшей трубы вода попала в 10 квартир первого корпуса дома 59 на Шуваловском. Кроме того, пострадали 6 автомобилей, находившихся в зоне бедствия.

Сейчас на Шуваловском находятся страховые комиссары, которым предстоит оценить ущерб, а также на место происшествия приехал глава администрации Приморского района Николай Цед. «Наши специалисты обошли квартиры, в несколько все-таки попала вода через окна. К вечеру многие жильцы вернутся с работы – при выявлении ущерб будет фиксироваться представителями ЖСК», – рассказал руководитель района. Он также пообещал, что при необходимости пострадавшим будет предоставлено временное жилье.

Напомним, что труба диаметром 600 мм лопнула в Приморском районе Петербурга днем 14 января. Столб кипятка вырывался возле 61 дома по Шуваловскому проспекту. Для ремонта потребовалось отключить от теплосети 75 зданий.