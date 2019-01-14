Педагог из Сызрани попросила не проводить проверку из-за избиения школьником

Учительница физкультуры, которая получила сотрясение мозга после того, как попыталась вмешатся в драку между учениками, не имеет претензий к 15-летнему обидчику. В МВД все же решили разобраться в том, что случилось.

«В ходе опроса женщина обратилась с просьбой к сотрудникам полиции о прекращении проводимой проверки, так как она не имеет ни к кому претензий», – цитирует 14 января РИА Новости свой источник в правоохранительных органах региона.

При этом в МВД по Самарской области рассказали, что сотрудники устанавливают детали произошедшего, а инспекторы по делам несовершеннолетних уже работают с родителями и детьми. «По факту инцидента сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – говорится на сайте регионального МВД.

По данным телеканала 360, конфликт разгорелся на уроке 9-го класса, на который пожаловал восьмиклассник для выяснения отношений. Драка привела к тому, что девятиклассника увезли на скорой, а учительница получила сотрясение мозга при попытке прекратить потасовку.

Местный телеканал «КТВ-Луч» установил, что у пострадавшего школьника закрытая черепно-мозговая травма. ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что ударившему педагога школьнику было 15 лет.