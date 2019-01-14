«Cтрана мало чего создает, но очень хорошо отмечает». Медведев раскритиковал длинные новогодние праздники

Премьер-министр России считает, что новогодние каникулы, которые растягиваются почти на две недели, вредят экономике страны.

«У нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает», – цитирует 14 января Дмитрия Медведева RT.

Напомним, что в этом году на новогодние праздники выпало 10 выходных дней – с 30 декабря 2018 года до 9 января 2019-го.