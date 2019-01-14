18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -2
$ 67.19р
77.07р
20:19 14.01.2019
Расширенный поиск

Бизнес
14.01.2019 18:09
Печать

Завод ОСК оказался с иском о банкротстве на руках из-за долга перед Wärtsilä

Финские поставщики двигателей жестко потребовали у государственной судоверфи вернуть долг. Бизнесменов не устраивает привычка российских корабелов задерживать платежи.

Завод ОСК оказался с иском о банкротстве на руках из-за долга перед Wärtsilä

Петр Кассин/Коммерсантъ

Петербургскому представительству финского производителя судовых двигателей  Wärtsilä, чтобы получить тянущийся с 2014 года долг, пришлось запустить банкротный процесс против астраханского завода «Лотос» – одной из площадок государственной «Объединенной судостроительной корпорации». Долг небольшой, но финны, всерьез обидевшись на российских судостроителей, похоже, пошли на принцип.

Иск к АО «Судостроительный завод «Лотос» был подан в начале декабря, дата первого заседания назначена на 17 января. Сумма требований – 7,2 млн рублей. При этом ООО «Вяртсиля Восток» просит суд признать ответчика несостоятельным, то есть банкротом.

В АО «Объединенная судостроительная корпорация» уточняют: речь идет о договоре от 2014 года, по которому финская компания обязалась обслуживать и ремонтировать судовые дизельные двигатели со вспомогательным оборудованием, а также поставлять запчасти. Подробности договора не разглашаются.

В прошлом феврале финны уже пыталась отсудить задолженность по этому договору с неустойкой на общую сумму 134,5 тыс. евро (10,4 млн рублей). Однако разбирательство пришлось перенести по месту расположения непосредственного ответчика, АО "ССЗ "Лотос". Уже тогда часть денег была выплачена, и сумма иска уменьшилась. Но расплачиваться полностью корабелы не торопились, и финнам пришлось пойти на крайние меры.

В «Вяртсиля Восток» обсуждать разбирательство отказались, отослав за комментариями в головную финскую компанию. Пресс-служба Wärtsilä Oyj Abp к моменту публикации статьи на вопросы «Фонтанки» ответить не успела.

ООО «Вяртсиля Восток» (офис располагается в Петербурге на Пироговской набережной) на 100% принадлежит финской Wärtsilä Oyj Abp. Выручка за 2017 год, согласно «Спарк-Интерфакс», составила 2,6 млрд рублей, чистая прибыль 203 млн.

АО «Судостроительный завод «Лотос» на 49% принадлежит ОСК через АО «Южный центр судостроения и судоремонта», 49,4% контролируется менеджментом ОСК через кипрские офшоры, 1,6% – частными акционерами. Выручка в 2017 году — 1,7 млрд рублей. Выручка за три квартала 2018 года упала более чем вдвое по сравнению с соответствующим периодом 2017 года – до 0,6 млрд рублей. Чистый убыток за 9 месяцев 2018 года составил 470 млн рублей.

 

На "Лотосе" «Фонтанку» заверили: завод буквально сегодня полностью расплатится по долгу, ставшему причиной разбирательства.

«До банкротства дело точно не дойдет. Финская сторона, насколько нам известно, с таким развитием событий согласна», – пытается обнадежить источник в ОСК. Правда, подтвердить факт получения денег пока не удалось.

Убытки «Лотоса» связаны с тем, что завод оказался вынужден отложить спуск на воду круизного лайнера «Петр Великий» для ОАО «Московское речное пароходство» бизнесмена Романа Троценко. Планировалось, что туристический теплоход начнет работать в навигацию 2019 года, однако дата сдвинута минимум на год. Это самый дорогой проект, реализуемый сейчас астраханской дочерней структурой ОСК. Объем заказа оценивается в 2,5 млрд рублей.

Согласно проекту, на лайнере должны были стоять дизельные двигатели Wärtsilä. Однако компания «Русэлпром», которая отвечала за поставку, не смогла договориться с финнами, и в итоге на лайнер монтируют агрегаты японской Yanmar Holdings Co. Дизели должны обойтись примерно в 800 млн рублей.

Заводы судостроительной госкорпорации часто имеют дело с двигателями Wärtsilä, и раньше до судебных разбирательств дело не доходило, утверждает источник в координирующей работу астраханских судостроительных активов ОСК «Группе Каспийская Энергия». «Однако на этот раз Wärtsilä слишком сильно обиделась на историю с "Русэлпромом" и пошла на принцип, – рассказывает источник. – В итоге вышла обидная ситуация, пришлось даже просить ТАСС снять новость про иск о банкротстве».

Срыв поставщиками сроков, а заказчиками оплаты — проблема постоянная, говорят представители отрасли. Но если российские поставщики привыкли работать в подобных условиях, то для иностранных промышленников это непривычно, говорит источник. Тем же финнам из-за возможных претензий профсоюза сложно отправить половину трудового коллектива в неоплачиваемый отпуск или задержать зарплату до поступления денег от заказчика.

«Заказчики даже головного судна любого российского проекта требуют исполнения контракта уже вчера. Иначе, грозятся, уйдут в Китай или Корею», – рассказывает гендиректор ПАО «Выборгский судостроительный завод» Александр Соловьёв. 

В то же время в случае с головными судами проектов, как с лайнером «Лотоса», исправления при проектировании – обычное дело. «Поставщикам и судостроителям приходится срочно подстраиваться и договариваться, как быстро реализовать исправления на практике, – говорит Александр Соловьев, – тогда как лучше было бы поспешать не торопясь». 

Василий Шишков для «Фонтанки.ру»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
14.01.2019 17:46

В ЖК «Образцовой квартал 4» можно купить квартиру без первоначального взноса

Купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 4» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ». Данное предложение распространяется исключительно на строящиеся по 214 ФЗ объекты, аккредитованные Банком.
предоставлено компанией ARKAN
14.01.2019 17:30

Команда ARKAN подвела итоги 2018 года

По данным статистики Мониторингового центра ARKAN по результатам 2018 года пятерка автомобилей лидеров по популярности у угонщиков осталась без изменений и состоит из японских, английских и немецких автобрендов.
Setl City
14.01.2019 12:17

Врио губернатора посетил строящуюся школу Setl City в Калининском районе

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках планового объезда Калининского района посетил строящуюся школу в жилом комплексе Setl City «Полюстрово Парк».
ГК «Полис Групп»
14.01.2019 12:08

«Полис Групп» открыла новый офис продаж ЖК «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии нового офиса продаж в Московском районе на объекте «Полис на Московской».
ГК «КВС»
14.01.2019 11:59

Квартиры для будущих поколений

14 января в продажу вышел новый пул квартир в ЖК «Жили-Были». Все квартиры по-прежнему с чистовой отделкой, выполненной по индивидуальному дизайн-проекту: светлые, просторные, уютные.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
14.01.2019 11:57

«Петербургская Недвижимость» представляет новую рассрочку на квартиры в ЖК «Pulse на набережной»

Жилой комплекс высокого комфорт-класса строится на Октябрьской набережной. Жильцы многих квартир смогут любоваться захватывающими видами на акваторию Невы.
ГК «Эталон»
14.01.2019 11:47

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 479 тыс. кв. м в 2018 г.

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 479 тыс. кв. м реализуемой площади в проектах жилой недвижимости, в соответствии с планом Компании на 2018 год.
«Лидер Групп»
14.01.2019 11:05

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Новогодние каникулы пролетели так быстро, но в памяти осталось столько ярких моментов о поездках в пригороды, прогулках в загородных парках и катаниях на ватрушках и лыжах.
Главстрой Санкт-Петербург
14.01.2019 10:41

«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию 11-ю очередь ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 11-й очереди жилого комплекса «Северная долина». В новые квартиры уже заселились первые жильцы.
ГК «Эталон»
11.01.2019 17:07

Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» прошли новогодние мероприятия

Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» Санкт-Петербурга и Москвы прошли новогодние мероприятия, организованные сервисными управляющими компаниями*.
фото предоставлено компанией ООО "Свид-Мобиль"
11.01.2019 16:00

Свид-Мобиль: в новый год с новой строки

В 2019 году официальный дилер Volvo компания Свид-Мобиль открывает новую главу своей истории. Как уже было объявлено ранее, Свид-Мобиль сосредоточил свои силы в одном дилерском центре, который располагается на Приморском проспекте.
Setl City
11.01.2019 12:28

Setl City ввела в эксплуатацию дом 5 ЖК «Солнечный город»

Setl City ввела в эксплуатацию корпус 5 ЖК комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Это кирпично-монолитный дом общей жилой площадью около 60 тыс. кв. м и высотой 12 этажей. Секции образуют полузамкнутый двор, закрытый от машин.