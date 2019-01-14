Завод ОСК оказался с иском о банкротстве на руках из-за долга перед Wärtsilä

Финские поставщики двигателей жестко потребовали у государственной судоверфи вернуть долг. Бизнесменов не устраивает привычка российских корабелов задерживать платежи.

Петр Кассин/Коммерсантъ

Петербургскому представительству финского производителя судовых двигателей Wärtsilä, чтобы получить тянущийся с 2014 года долг, пришлось запустить банкротный процесс против астраханского завода «Лотос» – одной из площадок государственной «Объединенной судостроительной корпорации». Долг небольшой, но финны, всерьез обидевшись на российских судостроителей, похоже, пошли на принцип.

Иск к АО «Судостроительный завод «Лотос» был подан в начале декабря, дата первого заседания назначена на 17 января. Сумма требований – 7,2 млн рублей. При этом ООО «Вяртсиля Восток» просит суд признать ответчика несостоятельным, то есть банкротом.

В АО «Объединенная судостроительная корпорация» уточняют: речь идет о договоре от 2014 года, по которому финская компания обязалась обслуживать и ремонтировать судовые дизельные двигатели со вспомогательным оборудованием, а также поставлять запчасти. Подробности договора не разглашаются.

В прошлом феврале финны уже пыталась отсудить задолженность по этому договору с неустойкой на общую сумму 134,5 тыс. евро (10,4 млн рублей). Однако разбирательство пришлось перенести по месту расположения непосредственного ответчика, АО "ССЗ "Лотос". Уже тогда часть денег была выплачена, и сумма иска уменьшилась. Но расплачиваться полностью корабелы не торопились, и финнам пришлось пойти на крайние меры.

В «Вяртсиля Восток» обсуждать разбирательство отказались, отослав за комментариями в головную финскую компанию. Пресс-служба Wärtsilä Oyj Abp к моменту публикации статьи на вопросы «Фонтанки» ответить не успела.

ООО «Вяртсиля Восток» (офис располагается в Петербурге на Пироговской набережной) на 100% принадлежит финской Wärtsilä Oyj Abp. Выручка за 2017 год, согласно «Спарк-Интерфакс», составила 2,6 млрд рублей, чистая прибыль 203 млн.

АО «Судостроительный завод «Лотос» на 49% принадлежит ОСК через АО «Южный центр судостроения и судоремонта», 49,4% контролируется менеджментом ОСК через кипрские офшоры, 1,6% – частными акционерами. Выручка в 2017 году — 1,7 млрд рублей. Выручка за три квартала 2018 года упала более чем вдвое по сравнению с соответствующим периодом 2017 года – до 0,6 млрд рублей. Чистый убыток за 9 месяцев 2018 года составил 470 млн рублей.

На "Лотосе" «Фонтанку» заверили: завод буквально сегодня полностью расплатится по долгу, ставшему причиной разбирательства.

«До банкротства дело точно не дойдет. Финская сторона, насколько нам известно, с таким развитием событий согласна», – пытается обнадежить источник в ОСК. Правда, подтвердить факт получения денег пока не удалось.

Убытки «Лотоса» связаны с тем, что завод оказался вынужден отложить спуск на воду круизного лайнера «Петр Великий» для ОАО «Московское речное пароходство» бизнесмена Романа Троценко. Планировалось, что туристический теплоход начнет работать в навигацию 2019 года, однако дата сдвинута минимум на год. Это самый дорогой проект, реализуемый сейчас астраханской дочерней структурой ОСК. Объем заказа оценивается в 2,5 млрд рублей.

Согласно проекту, на лайнере должны были стоять дизельные двигатели Wärtsilä. Однако компания «Русэлпром», которая отвечала за поставку, не смогла договориться с финнами, и в итоге на лайнер монтируют агрегаты японской Yanmar Holdings Co. Дизели должны обойтись примерно в 800 млн рублей.

Заводы судостроительной госкорпорации часто имеют дело с двигателями Wärtsilä, и раньше до судебных разбирательств дело не доходило, утверждает источник в координирующей работу астраханских судостроительных активов ОСК «Группе Каспийская Энергия». «Однако на этот раз Wärtsilä слишком сильно обиделась на историю с "Русэлпромом" и пошла на принцип, – рассказывает источник. – В итоге вышла обидная ситуация, пришлось даже просить ТАСС снять новость про иск о банкротстве».

Срыв поставщиками сроков, а заказчиками оплаты — проблема постоянная, говорят представители отрасли. Но если российские поставщики привыкли работать в подобных условиях, то для иностранных промышленников это непривычно, говорит источник. Тем же финнам из-за возможных претензий профсоюза сложно отправить половину трудового коллектива в неоплачиваемый отпуск или задержать зарплату до поступления денег от заказчика.

«Заказчики даже головного судна любого российского проекта требуют исполнения контракта уже вчера. Иначе, грозятся, уйдут в Китай или Корею», – рассказывает гендиректор ПАО «Выборгский судостроительный завод» Александр Соловьёв.

В то же время в случае с головными судами проектов, как с лайнером «Лотоса», исправления при проектировании – обычное дело. «Поставщикам и судостроителям приходится срочно подстраиваться и договариваться, как быстро реализовать исправления на практике, – говорит Александр Соловьев, – тогда как лучше было бы поспешать не торопясь».

Василий Шишков для «Фонтанки.ру»