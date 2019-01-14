В ЖК «Образцовой квартал 4» можно купить квартиру без первоначального взноса

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Купить квартиру в ЖК «Образцовый квартал 4» можно без первоначального взноса. Такая программа ипотечного кредитования действует в Банке-партнере АО «АБ «РОССИЯ». Данное предложение распространяется исключительно на строящиеся по 214 ФЗ объекты, аккредитованные Банком.

Сумма кредита – от 300 тыс рублей до 8 млн рублей, срок кредитования – от 1 года до 25 лет. Процентная ставка от 12,5%.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://abr.ru

На сегодняшний день готовность ЖК «Образцовый квартал 4» составляем 90%. Здесь окончены все строительно-монтажные работы, завершен монтаж оконных и дверных блоков, до наступления зимних холодов была запущена система отопления дома. Остается завершить отделку мест общего пользования и закончить монтаж лифтового оборудования.

ЖК «Образцовый квартал 4» строится в рамках Проекта комплексной застройки «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга. Квартиры в «Образцовом квартале 4», как и во всех остальных проектах компании застройщика «Терминал-Ресурс» строятся по кирпично-монолитной технологии из энергоэффективных и экологичных материалов. Все дома в комплексе четырёхэтажные с мансардным этажом, где высота потолка достигает 4,5 м. При этом дома оснащены малошумными лифтами «Schindler» и автономными газовыми котельными «Viessmann». Отопление в квартирах выполнено по системе теплого водяного пола. Планировки в европейском стиле: просторные кухни, вместительные гардеробные, уютные гостиные с широкими остеклёнными балконами.

В отделе продаж, расположенном рядом с ЖК «Образцовый квартал 4», вам всегда помогут с подбором квартиры, проведут экскурсию на объект, дадут консультацию по ипотечному кредитованию и помогут с юридическим сопровождением сделки.

АО «АБ «РОССИЯ» Генеральная лицензия Банка России № 328 от 01.09.2016 г.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

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