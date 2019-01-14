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Финляндия
14.01.2019 18:05
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«Фортум» начал оптовые поставки энергии со своего первого в России ветропарка

В Ульяновской области введена в эксплуатацию вторая очередь первого в России ветропарка «Фортум» и «Роснано». О начале оптовых поставок с Ульяновской ВЭС-2 сообщили 14 января в пресс-службе компании «Фортум» (структура финского энергетического концерна Fortum), которая реализовала проект совместно с УК «Роснано».

Промышленный ветропарк в Ульяновской области – это первый в России проект Fortum в области возобновляемой энергетики. Он был введён в эксплуатацию год назад. Его установленная мощность составляет 35 МВт.

Ульяновская ВЭС-2 мощностью 50 МВт состоит из 14 энергетических установок производства датской компании Vestas мощностью 3,6 МВт каждая.

«Степень локализации оборудования Ульяновской ВЭС-2, подтвержденная Министерством промышленности и торговли России, превышает 55%. Это гарантирует оплату мощности по правилам определения цены на мощность генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии», – заявили в «Фортум».

Fortum, по данным исследования «Фонтанки», является крупнейшим финским игроком и инвестором в России.

Справка:

«Фортум» и «РОСНАНО» реализуют масштабную программу развития использования возобновляемых источников энергии в России. Созданный ими на паритетной основе Фонд развития ветроэнергетики в 2017 и 2018 годах получил право на строительство почти 2 ГВт ветрогенерации. Ветропарки должны быть введены в эксплуатацию в период с 2019 по 2023 год. Ранее партнеры объявили о планах строительства ветряных электростанций в Ростовской области, Республики Калмыкия, Пермском и Ставропольском краях.


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