Москва переходит на миниатюрные дорожные знаки, но не везде. В Петербурге такие тоже есть

Власти Москвы решили расширить зону проведения эксперимента с дорожными знаками. До конца 2019 года на 37 улицах в центре столицы обычные знаки заменят на уменьшенные.

«Мы меняем дорожные знаки на более миниатюрные для того, чтобы улучшить внешний облик улиц. Такие знаки не закрывают архитектуру города и не доставляют неудобств пешеходам и водителям. Мини-указатели также позволяют расширить пешеходное пространство благодаря совмещению двух знаков на одной табличке. Например, мы ставим совмещенные знаки «Парковка» и «Инвалид». При этом указатели уменьшенного размера хорошо видны всем участникам дорожного движения. Они более удобны и экономичны в эксплуатации», — говорит руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

Как сообщается 14 января на официальном сайте мэра Москвы, новые мини-указатели появятся в том числе на Арбате и Композиторской улице, в Гагаринском, Староконюшенном, Чистом переулках и на других улицах. А демонтированные стандартные знаки используют на широких улицах и крупных магистралях, где по небольшим указателям автомобилистам ориентироваться будет трудно.

Эксперимент со знаками уменьшенного размера в Москве начали в феврале 2017 года. В рамках пилотного проекта на Большой Никитской и Малой Никитской улицах, в Брюсовом, Гранатном и Скарятинском переулках вместо стандартных знаков размерами 700 на 700 мм установили знаки размером 400 на 400 мм или 500 на 500 мм. Всего с 2017 года в Москве уменьшенные знаки появились на 120 улицах.

В итоге Государственная комиссия по безопасности дорожного движения оценила эксперимент положительно и рекомендовала для реализации в других городах.

В конце августа 2017 года эксперимент по установке дорожных знаков уменьшенного размера начался и в Петербурге. Первые мини-указатели появились на улицах Некрасова и Жуковского. Был выделен 1 миллион рублей на установку 190 знаков уменьшенного размера.