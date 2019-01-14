Кремль подтвердил встречу Путина и Абэ через неделю

22 января в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который будет находиться в России с рабочим визитом по приглашению президента Российской Федерации. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. В развитие договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч, в Сингапуре и Буэнос-Айресе, ожидается рассмотрение вопросов, связанных с заключением мирного договора между двумя странами", – говорится в сообщении.

Имеется в виду также обменяться мнениями по некоторым актуальным проблемам международной и региональной повестки дня.

Напомним, 14 января состоялись переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран. По её итогам министр иностранных дел РФ заявил, что переговоры о принадлежности 4 островов Курильской гряды, на которые претендует Япония, будут возможны только после заключения мирного договора между странами, который предполагает отсутствие территориальных претензий.