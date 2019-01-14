Команда ARKAN подвела итоги 2018 года

предоставлено компанией ARKAN

По данным статистики Мониторингового центра ARKAN по результатам 2018 года пятерка автомобилей лидеров по популярности у угонщиков осталась без изменений и состоит из японских, английских и немецких автобрендов.

В период с января по декабрь 2018 года Мониторинговым центром ARKAN было успешно отработано 2 802 192 сигналов «Тревога» с охранно-навигационных комплексов, установленных на автомобилях клиентов, спасено от угона 328 транспортных средств. Количество попыток угона в 2018 году сократилось относительно 2017 года за счет спокойного летнего периода, когда был введен особый режим безопасности на период Чемпионата мира по футболу.

«Методы угона в целом не меняются из года в год, – комментирует Роман Кривохвост, начальник оперативно-дежурной службы ARKAN, – в 62% случаев угонщики предпочитают устройства сканирования штатной сигнализации, радио-удлинители и устройства глушения GSM-сигналов. Еще около 33% повреждают двери, замки зажигания и/или разбивают стекла автомобиля».

Иногда, правда, угонщики могут прибегнуть и к радикальным способам. Например, подцепить машину на трос, как произошло с автомобилем Lexus в г. Сертолово Ленинградской области. Благодаря собственной системе радиопеленгации ARKAN и сотрудникам ДЧ ГУ МВД СПб автомобиль удалось вернуть владельцу.

«Бывает, что преступникам поступает точный заказ на конкретную марку и модель машины. Так, 4 августа злоумышленники безуспешно искали именно Toyota Camry 2017 года выпуска цвета белый перламутр, – рассказывает Роман Кривохвост, – под прицелом оказались три подходящих под описание Camry попытки в разных частях города».

По объектам недвижимости активность злоумышленников осталась по прежнему высокой и практически не изменилась относительно 2017 года. В 2018 году командой АРКАН было осуществлено 2897 боевых выезда на объекты Клиентов, при этом 1860 правонарушителей были задержаны за мелкие кражи и хулиганство. По Санкт-Петербургу и ЛО в пятерку лидеров по криминогенной обстановке вошли следующие районы: Калининский (822 тревога), Красносельский (310 тревоги), Фрунзенский (304 тревоги), Московский (232 тревоги), Красногвардейский (175 тревоги).