18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -2
$ 67.19р
77.07р
17:54 14.01.2019
Расширенный поиск

Авто
Публикуется на правах рекламы
14.01.2019 17:30
Печать

Команда ARKAN подвела итоги 2018 года

Команда ARKAN подвела итоги 2018 года

предоставлено компанией ARKAN

По данным статистики Мониторингового центра ARKAN по результатам 2018 года пятерка автомобилей лидеров по популярности у угонщиков осталась без изменений и состоит из японских, английских и немецких автобрендов.

В период с января по декабрь 2018 года Мониторинговым центром ARKAN было успешно отработано 2 802 192 сигналов «Тревога» с охранно-навигационных комплексов, установленных на автомобилях клиентов, спасено от угона 328 транспортных средств. Количество попыток угона в 2018 году сократилось относительно 2017 года за счет спокойного летнего периода, когда был введен особый режим безопасности на период Чемпионата мира по футболу.

«Методы угона в целом не меняются из года в год, – комментирует Роман Кривохвост, начальник оперативно-дежурной службы ARKAN, – в 62% случаев угонщики предпочитают устройства сканирования штатной сигнализации, радио-удлинители и устройства глушения GSM-сигналов. Еще около 33% повреждают двери, замки зажигания и/или разбивают стекла автомобиля».

Иногда, правда, угонщики могут прибегнуть и к радикальным способам. Например, подцепить машину на трос, как произошло с автомобилем Lexus в г. Сертолово Ленинградской области. Благодаря собственной системе радиопеленгации ARKAN и сотрудникам ДЧ ГУ МВД СПб автомобиль удалось вернуть владельцу.

«Бывает, что преступникам поступает точный заказ на конкретную марку и модель машины. Так, 4 августа злоумышленники безуспешно искали именно Toyota Camry 2017 года выпуска цвета белый перламутр, – рассказывает Роман Кривохвост, – под прицелом оказались три подходящих под описание Camry попытки в разных частях города».

По объектам недвижимости активность злоумышленников осталась по прежнему высокой и практически не изменилась относительно 2017 года. В 2018 году командой АРКАН было осуществлено 2897 боевых выезда на объекты Клиентов, при этом 1860 правонарушителей были задержаны за мелкие кражи и хулиганство. По Санкт-Петербургу и ЛО в пятерку лидеров по криминогенной обстановке вошли следующие районы: Калининский (822 тревога), Красносельский (310 тревоги), Фрунзенский (304 тревоги), Московский (232 тревоги), Красногвардейский (175 тревоги).

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
предоставлено компанией ARKAN
14.01.2019 17:30

Команда ARKAN подвела итоги 2018 года

По данным статистики Мониторингового центра ARKAN по результатам 2018 года пятерка автомобилей лидеров по популярности у угонщиков осталась без изменений и состоит из японских, английских и немецких автобрендов.
Setl City
14.01.2019 12:17

Врио губернатора посетил строящуюся школу Setl City в Калининском районе

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках планового объезда Калининского района посетил строящуюся школу в жилом комплексе Setl City «Полюстрово Парк».
ГК «Полис Групп»
14.01.2019 12:08

«Полис Групп» открыла новый офис продаж ЖК «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии нового офиса продаж в Московском районе на объекте «Полис на Московской».
ГК «КВС»
14.01.2019 11:59

Квартиры для будущих поколений

14 января в продажу вышел новый пул квартир в ЖК «Жили-Были». Все квартиры по-прежнему с чистовой отделкой, выполненной по индивидуальному дизайн-проекту: светлые, просторные, уютные.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
14.01.2019 11:57

«Петербургская Недвижимость» представляет новую рассрочку на квартиры в ЖК «Pulse на набережной»

Жилой комплекс высокого комфорт-класса строится на Октябрьской набережной. Жильцы многих квартир смогут любоваться захватывающими видами на акваторию Невы.
ГК «Эталон»
14.01.2019 11:47

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 479 тыс. кв. м в 2018 г.

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о вводе в эксплуатацию 479 тыс. кв. м реализуемой площади в проектах жилой недвижимости, в соответствии с планом Компании на 2018 год.
«Лидер Групп»
14.01.2019 11:05

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Новогодние каникулы пролетели так быстро, но в памяти осталось столько ярких моментов о поездках в пригороды, прогулках в загородных парках и катаниях на ватрушках и лыжах.
Главстрой Санкт-Петербург
14.01.2019 10:41

«Главстрой Санкт-Петербург» ввел в эксплуатацию 11-ю очередь ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила разрешение на ввод в эксплуатацию 11-й очереди жилого комплекса «Северная долина». В новые квартиры уже заселились первые жильцы.
ГК «Эталон»
11.01.2019 17:07

Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» прошли новогодние мероприятия

Во дворах жилых комплексов Группы «Эталон» Санкт-Петербурга и Москвы прошли новогодние мероприятия, организованные сервисными управляющими компаниями*.
фото предоставлено компанией ООО "Свид-Мобиль"
11.01.2019 16:00

Свид-Мобиль: в новый год с новой строки

В 2019 году официальный дилер Volvo компания Свид-Мобиль открывает новую главу своей истории. Как уже было объявлено ранее, Свид-Мобиль сосредоточил свои силы в одном дилерском центре, который располагается на Приморском проспекте.
Setl City
11.01.2019 12:28

Setl City ввела в эксплуатацию дом 5 ЖК «Солнечный город»

Setl City ввела в эксплуатацию корпус 5 ЖК комфорт-класса «Солнечный город» в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Это кирпично-монолитный дом общей жилой площадью около 60 тыс. кв. м и высотой 12 этажей. Секции образуют полузамкнутый двор, закрытый от машин.
«Лидер Групп»
11.01.2019 11:41

Базовая отделка от ГК «Лидер Групп» по специальной цене

Стоимость базовой отделки квартир в шести жилых комплексах компании снижена до 5 000 рублей за квадратный метр.