GM делает третью попытку выйти в сегмент электрокаров. Теперь – через богачей

На открывшемся сегодня, 14 января, Североамериканском международном автосалоне, известном также как Детройтский автосалон, или NAIAS, компания Cadillac показала публике изображения своего грядущего электрического внедорожника. Это будет первая модель, созданная на основе будущей универсальной платформы GM для электромобилей.

Cadillac это люксовый бренд General Motors, и тот факт, что первым на новой платформе будет выпущен именно люксовый кроссовер этой марки, говорит о существенном изменении подхода концерна к электромобилям.

Будущий кроссовер не будет «первым электрическим автомобилем GM». Искушенный в автомобильных делах читатель должен помнить, что именно General Motors аж 28 лет назад уже выпускал серийный электромобиль. Это не кто иной, как злосчастный GM EV-1, который изготавливался с 1996 по 1999 год общим количеством 1117 штук, – довольно уродливое двухместное двухдверное электрическое купе с трехфазным мотором переменного тока мощностью 137 лошадиных сил и со слабенькой батарейкой в 16,5 киловатта (впоследствии проапгрейженной до 26,4 киловатта). Пробег на таких батареях теоретически мог достигать 160 км, но, понятно, в идеальных условиях. На самом деле получалось где-то вполовину меньше, и продавались машины плохо, чтобы не сказать очень плохо. Производство EV-1 было завершено в 1999 году, и еще четыре года GM пыталась что-то сделать с непроданными элекромобилями. Только в 2002 году компания объявила, что прерывает проект «первого серийного электромобиля» до лучших времен.

Понадобилось больше 10 лет, чтобы самый крупный автопроизводитель США решился снова обратиться к теме электрокаров. Chevrolet Bolt EV появился в 2016 году как «массовый электромобиль за приемлемую цену». Основным конкурентом была объявлена третья модель Tesla, даже цену GM заявила такую же: от 30 000 долларов.

Bolt EV появился значительно раньше Tesla Model 3, и компании удалось даже выдержать заявленный ценовой диапазон (в отличие от Илона Маска), но конкуренцию «Тесле» «Шевроле» составить не смог. Скорее всего, причина в бренде: Chevrolet это массовый, более того, бюджетный автомобиль с соответствующим довольно безликим дизайном и блеклым исполнением.

Появление электрического Cadillac может означать изменение подходов GM к идее электромобиля. Массовый потребитель пока не готов полностью пересаживаться на «электричество», а вот «верхний средний класс» уже вполне вкусил все преимущества электромобилей. Недаром та же Tesla Model 3 продается в США лучше, чем четыре ее ближайших бензиновых «одноклассника», Mercedes, BMW, Audi и Lexus, вместе взятые.

К тому же прямые конкуренты Cadillac в люксовом сегменте один за одним представляют своих электрокары: Audi e-Tron, Mercedes EQC, Porsche Taycan и на подходе BMW. В этих условиях волей-неволей придется искать адекватный ответ.

Пока про новинку известно немногое. Платформа, на которой будет построен кроссовер, максимально гибкая. Она состоит из отдельных приводных модулей и модульных же батарей, что позволяет комбинировать на их основе передне-, задне- и полноприводные автомобили, причем от компактных до того, что в Америке называется «полноразмерные», а в остальном мире – «танки-янки».

Также заявлено, что внедорожник Cadillac будет иметь пробег более 480 километров и получит полный привод и систему Super Cruise, которая предполагает в том числе режим автопилота.

Люксовый электрокроссовер – это важная часть планов GM сделать старомодный Cadillac привлекательным для нового поколения клиентов в условиях все нарастающей конкуренции в сегментах премиум и люкс. Более того, General Motors признается в планах более интенсивной экспансии в Старый Свет, где в принципе у марки до сих пор остается немало поклонников.