Роскомнадзор изъял почти 85 тысяч поддельных сим-карт

Российское надзорное ведомство отчиталось о том, что в 2018 году удалось выявить 83 776 незаконно распространяемых сим-карт, торговля которыми стала переходить и в Интернет. Об этом 14 января сообщает Роскомнадзор.

Большинство выявленных нарушений связаны с торговлей сим-картами вне салонов и без заключения договора. Среди операторов выделяется ПАО «ВымпелКом» (бренд "Билайн"), на которого приходится 35 тысяч найденных поддельных сим-карт. На втором месте МТС (почти 19 тысяч), а замыкает тройку "Мегафон" (более 13 тысяч).

Кроме того, в прошлом году Роскомнадзор зафиксировал 1164 факта продажи сим-карт через Интернет.

В ведомстве отмечают, что число правонарушений, связанных с поддельными сим-картами, снизится в 2019-м из-за поправок в закон «О связи» и Правила оказания услуг телефонной связи. «Теперь операторы связи должны сначала подтвердить личность абонента, внести его данные в автоматизированную систему расчетов и только после этого начать оказывать услуги», – указали в Роскомнадзоре.