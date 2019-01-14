Раненный на благотворительном концерте мэр Гданьска скончался. Напавший на него провёл на свободе меньше месяца

Глава польского города Гданьска Павел Адамович, на которого воскресным вечером было совершено покушение, 14 января умер в больнице после продолжительной операции. Об этом сообщает телеканал TVP Info.

Адамовича доставили в больницу накануне вечером в крайне тяжёлом состоянии. Ночью он перенёс пятичасовую операцию, потом был введён в искусственную кому.

Политика ранили на благотворительном концерте. Выбежавший на сцену мужчина несколько раз ударил его ножом, в том числе в область сердца. Нападавшим оказался 27-летний Стефан, который в декабре освободился из заключения. Со сцены мужчина заявил, что был невиновен, а в тюрьме подвергся пыткам. Именно за это, по его словам, умрёт Адамович.

Павел Адамович был главой Гданьска с 1998 года. В ноябре прошлого года его избрали на новый срок.