Роскомнадзор не будет проводить дальнейшую проверку BBC в России

Глава российского надзорного ведомства заверил, что дополнительные проверки деятельности британской телерадиовещательной корпорации не потребуется.

«Этого достаточно. <...> Комплексная проверка, которая закончится в конце месяца, и запрос документов – больше ничего не предполагается», – цитирует 14 января ТАСС Александра Жарова, который прокомментировал дальнейшие действия Роскомнадзора в отношении BBC.

Ранее проверка показала, что британская компания якобы транслирует «идеологические установки международных террористических организаций», в частности в программах BBC обнаружили цитаты лидера запрещенной в России террористической организации ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. При этом в самой компании неоднократно заявляли, что работают с соблюдением норм российского законодательства.

Напомним, что 20 декабря медиарегулятор Ofcom объявил, что увидел в действиях RT нарушения правил беспристрастности, после чего вынес семь предупреждений. По словам редактора RT Маргариты Симоньян, телеканалу «недвусмысленно дали понять, что будут отбирать лицензию». После этого российское надзорное ведомство анонсировало проверку интернет-ресурсов Би-би-си и вещающего, в том числе, на территории России канала BBC World News на предмет соблюдения законодательства РФ. В российском МИД заверили, что «давно пора» дать зеркальный ответ на действия британской стороны.