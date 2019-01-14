Швабры и компания в Лондоне: кто получает миллиарды на уборке петербургского метро

Ближайшие четыре года уборку в петербургском метро за три миллиарда рублей будет делать фирма с примечательной владелицей - 73-летней Ириной Левиной. Ее мать - бывшая соратница замминистра обороны СССР, а у самой королевы петербургского клининга есть бизнес у дворца другой королевы, Букингемского.

фото: Наталья Онищенко/Интерпресс

Ближайшие четыре года уборку в петербургском метро за три миллиарда рублей будет делать фирма с примечательной владелицей – 73-летней Ириной Левиной. Ее мать – бывшая соратница замминистра обороны СССР, а у самой королевы петербургского клининга есть бизнес у дворца другой королевы, Букингемского.

Метрополитен Северной столицы отдал многомиллиардные подряды на уборку вестибюлей, платформ и технических помещений своих станций фирме «Люкссервис». Про нее мало знают и еще меньше пишут, но именно это компания уже 17 лет несет ответственность за чистоту в метро. Корни бизнеса уходят в столичную подземку и советскую номенклатуру.

Компания «Люкссервис» (ранее «Метролюкссервис»), существует с 2001 года. В её создании, по данным «СПАРК», поучаствовала компания Faso Export-Import GmbH — пионер перевода столичной подземки на коммерческие рельсы. Еще в 1989 эта немецкая фирма, как писал Adindex https://adindex.ru/specprojects/adhistory-live/themes/131979.phtml , создала первое совместное предприятие с московским метрополитеном – «Метрореклама» (позднее «Метрос» и «Метрос Медиа»), которое получило преимущественное право на размещение визуальной рекламы в московском метро.

В 1996 году немцы создали в столице компанию «Метро-Сорма-Сервис» официального торгового представителя германских фирм-производителей уборочной техники, приспособлений и химических средств профессионального уровня. Не только её название, но и логотип недвусмысленно намекали на работу в метрополитене — надпись Sorma была нанесена поверх красной буквы М. Партнером в проекте стала Ирина Левина.

Она также владела долей в компании «Метроном», которая получала контракты на очистку воздуховодов и промывку вентиляционных шахт в Московском метрополитене.

В 2001 году Левина расширила свою сферу влияния и на петербургскую подземку, основав компанию «Метролюкссервис». Она сразу же начала активно сотрудничать с метрополитеном, получив контракты на уборку станций и подвижного состава. С 2004 года «Петербургский метрополитен» для компании основной заказчик, в 2009 ГУП даже стал хозяином 0,19% долей компании. Как пояснили «Фонтанке» в подземке – «в целях контроля за деятельностью». Но после начала регулирования закупочной деятельности ГУПов метрополитен принял решение продать долю.

В 2014 году «Люкссервис» вновь получила контракты на уборку метро на 2,7 млрд рублей на срок в четыре года. А в январе 2019 года «Люкссервис» без конкурентов, чьи заявки были отклонены (как и четыре года назад), продлил отношения с петербургский подземкой, еще на 4 года — теперь уже за 3 млрд рублей.

Регулярно уборкой станций заниматься будут около 500 сотрудников До 2022 года им предстоит, согласно техзаданию, проводить «механизированное подметание пола» вестибюля и платформ, а также влажную уборку станций, мыть поручни эскалаторов, балюстрад, кабин и стеклянных поверхностей станций и так далее.

Академия наук СССР и фонд «Подари жизнь»

В марте 2019 года Ирине Левиной исполнится 74 года. Она является дочерью Сусанны Масчан – ученого секретаря научного совета по комплексной проблеме «Кибернетика» при Президиуме Академии наук СССР и соратника Акселя Берга - академика, адмирал-инженера, заместителя министра обороны СССР, которого называют одним из основателей биологической кибернетики.

Армянский музей Москвы в мае 2018 года также рассказал, что Сусанна Масчан — бабушка председателя правления фонда «Подари жизнь» Михаила Масчана и его брата, также знаменитого врача — Алексея Масчана.

При этом в сети Ирине Левиной приписывают родственные связи https://munscanner.com/2016/12/aleksej-lyovin/ и с 82-летним и заслуженным строителем России Алексеем Левиным, который неоднократно избирался депутатом Моссовета, членом Общественной палаты города Москвы и отметился установкой памятников Владимиру Путину. Но и он сам, и Ирина Левина эту информацию «Фонтанке» категорически опровергли.

По данным «СПАРК» сейчас компанией «Люкссервис» в пропорции 45 на 55 владеют Ирина Левина и уроженка Ленинграда Вероника Писарева — генеральный директор фирмы. Последняя получила долю в компании, по данным «СПАРК», лишь в октябре 2010 года.

Писарева рассказала «Фонтанке», что предложение стать партнером по бизнесу исходило от самой Левиной, и та уже меньше участвует в управлении компанией. Про себя она рассказала, что работает с 19 лет. И в прошлом занимала посты в некоей государственных структуре и имеет большой опыт работы главным бухгалтером.

В британском реестре обнаружилась еще одна компания Ирины Левиной - Orleando Estate LLP, которая находится в Лондоне на St.James Place, рядом с Букингемским дворцом. Она была создана в 2011 году совместно с Ольгой Абрамсон, по данным «Фонтанки» – гражданкой не только России, но и Германии. Сама Левина от прямого разговора с редакцией уклонилась, а Вероника Писарева заявила, что общается с ней только в рамках бизнеса «Люкссервиса».

Песку дадут бой

Повышенную цену нового контракта, который подрос до 3 млрд за те же пять веток, Писарева объяснила «Фонтанке» тем, что в ближайшие 4 года обслуживать придется больше станций, чем в прошлом. Кроме того, в контракт, по её словам, добавилось много служебных помещений метрополитена, которые раньше фирмой не убирались. Но при этом, возможно, отчасти будет решена проблема «песочных бурь», которые появились на проходимых станциях метро, пообещала Вероника Писарева.

По ее словам, песок появился в метро «благодаря» переходу города от антигололедных реагентов к посыпанию улиц песком. И если «наверху» нововведение пришлось горожанам, скорее, по душе, то для метрополитена практика оказалась катастрофической: пассажиры на подошвах растаскивают все по станциям. Чтобы метро не превращалось в карьер, по её словам, песок нужно убирать каждые полчаса. Но это почти невозможно физически, да и техники у компании для этого раньше не хватало. В рамках нового контракта появилась возможность увеличить периодичность уборки и количество техники.

В самом метрополитене «Фонтанке» сообщили, что серьезных претензий к «Люксервису» не имеется, а небольшие недочеты оперативно устраняются в рабочем порядке.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»