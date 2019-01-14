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Финляндия
14.01.2019 17:35
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Панды помогли. Финляндия и Китай усиливают сотрудничество

Хельсинки и Пекин во время визита в Китай президента Финляндии Саули Ниинистё обнародовали план по реализации двустороннего партнёрства. Об этом 14 января сообщает правительство Финляндии.

В плане, который охватывает 2019 — 2023 годы, определены ключевые сферы сотрудничества правительств, представителей бизнеса, институтов и организаций и обозначены цели в каждой из них. Он является продолжением документа, который был согласован во время визита председателя КНР Си Цзинпиня в Хельсинки в апреле 2017 года. Политику Пекина окрестили «панда-дипломатией» – в подарок к столетию Финляндии Китай преподнёс Суоми двух панд (два новых жителя заехали в зоопарк Эхтяри в начале 2018-го).

В программе поездки в КНР президентской четы из Суоми – также открытие финско-китайского года зимних видов спорта.

Ранее Финляндия впервые получила от Китая экспортную лицензию на рыбу и детское питание. Высокими темпами растёт туризм. Так, по данным Статистического центра страны, в ноябре 2018 года количество ночёвок туристов из Поднебесной в отелях Финляндии увеличилось на треть по сравнению с годом ранее. По итогам первых 10 месяцев 2018 года китайцы заняли пятую строчку среди иностранных постояльцев.

По словам старшего научного сотрудника Финского института международных отношений Юрки Каллио, Китай является двигателем экономики, и многие страны борются за партнёрство с ним, но Финляндия вынуждена балансировать между продвижением своих собственных финансовых интересов и поддержанием имиджа защитника прав человека, пишет Yle. Эксперт напомнил, что президент Финляндии – первый европейский лидер, который приехал в Китай после того, как мировой общественности стало известно о преследованиях уйгуров, мусульманского народа китайского региона Синьцзян.


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