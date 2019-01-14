Бывший глава смольнинского комфина Эдуард Батанов покидает правительство Калининградской области. По данным СМИ, его ждут на должности вице-губернатора Петербурга

Как сообщили «Фонтанке» 14 января в приемной Батанова, в следующем месяце тот уже не будет работать в правительстве Калининградской области. По данным «Делового Петербурга», который ссылается на пресс-службу регионального правительства, Батанов переходит на работу в Смольный. По информации издания, ему предложена должность вице-губернатора.

Эдуард Батанов родился в 1969 году в Оренбурге, в 1995 году окончил СПбГУ, занимал должность зампредседателя комитета финансов в Смольном, а в 2008 году возглавил ведомство. В 2015 году его сменил www.fontanka.ru/2015/02/08/078/ Алексей Корабельников. В августе 2016 года Батанов стал врио заместителя председателя правительства Калининградской области, а осенью 2017-го — вице-премьером.

Характерно, что во время работы в Петербурге Батанов традиционно тянул до последнего, перед тем как выпускать гособлигации для покрытия дефицита бюджета, так как расходные статьи так же традиционно в Петербурге не исполняются на 100 %. Одна из первых претензий врио губернатора Александра Беглова к финансовому блоку как раз касалась большого количества заимствований. Глава города отметил, что Петербург живет не по средствам, размещая долгосрочные кредитные займы, т. е. облигации. По его словам, за заимствования предыдущих годов в проекте бюджета предусмотрены выплаты 16 млрд рублей. Он подчеркнул, что город разместил заём в виде облигаций в 2017 году на 30 млрд рублей, в 2018-м возьмет еще столько же, а в 2019-м уже на 52 млрд. По подсчетам Беглова, к 2020 году госдолг Петербурга составит 112 млрд, а доходы — 620 млрд рублей.