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Происшествия
14.01.2019 17:02
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Семь рулей, 14 сидений и тысячи литров омывайки – что воруют у каршеринга

Каршеринговые компании терпят убытки не только в результате аварий, в которые попадают их клиенты, но и из-за имущественных посягательств. Статистикой краж за 2018 год поделилась пресс-служба московского каршеринга BelkaCar.

Один из самых «мобильных» расходников – щётка для очистки от снега. Клиенты прихватили с собой за год около 2,1 тысячи щёток. Коврик тоже легко извлечь из салона, но эти истоптанные чужими ботинками аксессуары решились забрать немногие – компания недосчиталась всего 97 штук. А вот аккумуляторов пропало почти вдвое больше, хотя их извлечение требует некоторых навыков и наличия инструмента, – 146 штук.

Отдельная статья расходов – омывающая жидкость. Её клиенты умудрились отсосать 18 тысяч литров. Для лучшего понимания картины добавим, что в парке компании около 4 тысяч автомобилей.

Магнитолы нынче не в моде – всего минус девять. В затылок им дышат баранки: умельцы отсоединили и унесли с собой семь рулей. А ещё 14 (!) передних сидений и один задний диван – на него, надо полагать, охотились специально, без подготовки тут не обойтись.

Крупные узлы гораздо проще транспортировать вместе со всей машиной. В список краж вошла и целая попытка угона, неудачная. Преступники решили перегнать автомобиль компании в другую страну. Началось с того, что машина пропала с карты мониторинга службы безопасности в Московской области. Снова появился сигнал уже под Ростовом-на-Дону, и по нему установили слежение. Злоумышленники добрались до границы с Абхазией, где их уже встречали оперативники с собаками. Оказалось, что угонщики сняли с автомобиля все каршеринговые наклейки, поменяли госномера, а на заднее стекло налепили стикер «На Берлин!».

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