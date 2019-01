"Плохая новость для России". Трамп прокомментировал рост добычи нефти в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост добычи нефти в США является "плохой новостью для России".

"Цены на топливо падают в США, потому что президент Трамп осуществил дерегуляцию энергетики, и теперь мы производим гораздо больше нефти, чем когда-либо", – процитировал 14 января президент США в своем Twitter программу Fox & Friends.

"Но это плохая новость для России, почему же президент Трамп мог такое сделать? Думали, он работал на Кремль?" – добавил Трамп.

«Gas prices drop across the United States because President Trump has deregulated Energy and we are now producing a great deal more oil than ever before.» @foxandfriends But this is bad news for Russia, why would President Trump do such a thing? Thought he worked for Kremlin?