«Нет перспектив остаться президентом». Главу администрации Порошенко собираются уволить за пессимизм

Украинские СМИ сообщают, что попытка Игоря Райнина создать партию-«спасательный круг» из-за якобы грядущего поражения Петра Порошенко на выборах, стоила чиновнику места.

Глава администрации украинского президента провел собрание, на котором рассказал о необходимости создания политической силы для команды действующего главы государства, так как у него «нет перспектив остаться президентом». Порошенко узнал об этой встрече, пообещав уволить «предателя». Об этом 14 января сообщило издание «Страна» со ссылкой на свои источники во властных кругах.

Окончательное решение о судьбе Игоря Райнина, который возглавил АП только в 2016 году, пока не приняли, однако его увольнение якобы уже начали обсуждать в окружении президента.

Напомним, что выборы на Украине состоятся 31 марта. По данным опросов, нынешний главы государства занимает лишь четвертое место в рейтинге, пропустив вперед лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко и депутата Рады Юрия Бойко, а также актера Владимира Зеленского. Уход главы АП, как считают аналитики, может негативно сказаться на результате Порошенко и в Харьковской области, так как до работы на Банковой улице в Киеве Райнин возглавлял Харьковскую областную администрацию.