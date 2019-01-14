В Петербурге перекрыли газ дому бывшего зама Владимира Путина. Чтобы не случилось новых Магнитогорска и Шахт

Один подъезд старинного дома в Аптекарском переулке остался без газа. Его отключили из-за разрушения вентиляционных шахт. В доме зарегистрированы бывший заместитель Владимира Путина и другие высокопоставленные лица.

Как стало известно «Фонтанке» 14 января, сотрудники «Петербурггаза» после срочного обследования жилого дома в Аптекарском переулке, 4, перекрыли газовую трубу в одном из шести подъездов. Причиной стала нештатная работа вытяжной вентиляции, которая обеспечивала отвод продуктов сгорания газа от колонок и плит.

Как выяснили специалисты, собственник 365-метровой мансарды демонтировал две вентиляционные шахты.

«В результате демонтажа была нарушена работа вентиляционной системы всех квартир, находящихся на данном вентиляционном стояке», – говорится в отчете привлеченной к обследованию компании «Стикс», имеющей лицензию МЧС на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

После «Стикса» отсутствие тяги зафиксировала комиссия «Петербурггаза» и приостановила подачу газа, перекрыв 50-миллиметровый кран на первом этаже парадной.

Собственнику 45-й квартиры выдали предписание восстановить вентиляционные каналы до 30 января 2019 года. Дом в Аптекарском переулке, 4, построен в 1828 году, более полувека назад его капитально отремонтировали. В нем расположены детский сад и гостиница.

По информации «Фонтанки», под отключение газа попали квартиры, зарегистрированные на бывшую сотрудницу УФСБ Петербурга и области, топ-менеджера пивоваренной компании «Балтика» и отельера. В других квартирах имеют регистрацию, в частности, председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко, депутат парламента и актриса Анастасия Мельникова, бывший замдиректора ФСБ Виктор Черкесов. Его руководителем был Владимир Путин.

Особое внимание к газоснабжению жилых домов объяснимо взрывами в Магнитогорске, где погибли 39 человек, и в городе Шахты Ростовской области. На данный момент подтверждена гибель одной женщины, судьба нескольких человек неизвестна.