После «светомузыки» на рейсе Петербург - Сочи Red Wings проведёт внутреннее расследование. Мигающий свет опасен не был

Пассажирский лайнер авиакомпании Red Wings, который во время перелёта из Петербурга в Сочи подвела электроника, отремонтировали и вернули в парк. Сбой в системе расследования не требует, но перевозчик намерен разобраться в случившемся.

Как сообщила «Фонтанке» пресс-служба Red Wings 14 января, накануне на рейсе WZ-703, по предварительной информации, произошёл сбой в работе контактной группы микросхемы. Наладить систему и избавиться от мигания света помогла перезагрузка. Экипаж действовал в соответствии с руководством по эксплуатации воздушных судов типа А320/321.

Освещение было восстановлено, самолёт благополучно приземлился в Сочи, на 11 минут опередив расписание, был передан техникам. Пассажиры чувствовали себя хорошо, заверяют в авиакомпании.

«На последующих рейсах 13 и 14 января на данном ВС повторения ситуации не было», – сообщают в Red Wings. По регламенту расследовать подобное не требуется, но перевозчик принял во внимание причинённый дискомфорт и инициировали внутреннюю проверку. Она коснётся всех процедур и действий сотрудников компании.

Лайнер в Сочи вылетел из Петербурга вечером 13 января. Пассажиры назвали случившееся на борту «дискотекой на высоте птичьего полёта». По их словам, никто не паниковал, но лететь было волнительно.