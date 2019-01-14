Эксперты: Российскому авторынку «подложат свинью» рост НДС и санкции, но продажи выйдут в плюс

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) дал первый официальный прогноз для автомобильного рынка России на 2019 год. По мнению экспертов, годовые продажи составят около 1,87 миллиона машин и превысят результат 2018 года на 3,6%.

В АЕБ отмечают, что увеличение НДС и возможное ужесточение санкций США могут негативно повлиять на продажи новых автомобилей в России, особенно в первом квартале года, передает 14 января Autonews. Однако предполагая, что политика правительства и поддержка автомобильного сектора останутся неизменными, участники рынка ожидают, что в целом спрос будет достаточно устойчив, чтобы продажи удержались на уровне и вышли к росту в течение года.

«С учетом этого наш прогноз на 2019 год по рынку пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России составлен с небольшим улучшением, а именно 1,87 миллиона единиц, что на 3,6% больше, чем в прошлом году», — пояснил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В 2018 году в России было продано 1,8 миллиона новых легковушек. Это на 205 тысяч авто, или 12,8%, больше результата 2017 года. Самой продаваемой маркой года стала отечественная Lada, разошедшаяся в количестве 360 204 машины, что на 16% превышает результат годичной давности. Следом идут южнокорейские KIA и Hyundai. Продажи первой выросли на 25% и составили 227 578 авто, второго — 178 269 машины (на 13% больше, чем в 2017 году).

Среди моделей лидером рынка стала Lada Vesta. Ее продажи составили 108 364 машины. Второе место досталось Lada Granta с показателем 106 325 проданных авто, а замыкает тройку KIA Rio, продажи которого составили 100 148 авто.