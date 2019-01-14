«Признание итогов Второй мировой войны, включая суверенитет РФ над Курилами». МИД России поставил условие заключения мира с Японией

Сергей Лавров заявил, что Курильские острова – это часть России, поэтому японской стороне, считающей их своими территориями, необходимо признать позицию РФ, если Токио хочет подписать мирный договор. Это условие прозвучало на фоне того, что обе страны официально приступили к переговорам по этому вопросу.

«Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются, это территория Российской Федерации», – цитирует 14 января главу российского внешнеполитического ведомства Интерфакс.

Лавров назвал «первым шагом» для работы на основе декларации 1956 года «признание нашими японскими соседями итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над всеми островами Южной Курильской гряды».

В сентябре на встрече с японским премьером Синдзо Абэ президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор, которого у Москвы и Токио нет с 1945 года. Абэ в ответ на предложение Путина заявил, что мирный договор стороны заключат, но только после решения вопроса о принадлежности Курильских островов. При этом японская сторона заверяет, что на островах не появятся американские военные базы, хотя двумя годами ранее она заявляла об обратном.

Россия считает Курильские острова своей неотъемлемой территорией, Япония называет их «оккупированными». В 2016 году Москва и Токио договорились о совместной хозяйственной деятельности в южной части архипелага и интенсификации авиасообщения с Японией.