Число заявлений о секс-преступлениях против детей в Финляндии выросло за год на 18%. Каждый пятый подозреваемый — иностранец

В 2018 году 1400 человек обратились в полицию Финляндии с заявлениями о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, что на 18% больше в сравнении с 2017-м. Об этом 14 января со ссылкой на Полицейское управление сообщает Yle.

На 35% выросло число случаев с квалификацией «при отягчающих обстоятельствах» (всего около 400). Общее число сексуальных преступлений в Финляндии за год увеличилось почти на 500, до 3,8 тысячи. При этом 657 подозреваемых — иностранцы. Их доля во всех секс-преступлениях составляет 25%, а в тех, где жертвами стали дети, — 19%. Подозреваемые в основном выходцы из Северной Африки и с Ближнего Востока, а также из соседней прибалтийской страны.

Полиция Финляндии расследует ряд громких преступлений в отношении несовершеннолетних в Оулу и в Хельсинки. Сегодня, 14 января, по делу в Хельсинки двоих подозреваемых за неимением оснований отпустили, для третьего будут требовать ареста. Он подозревается в изнасиловании и сексуальной эксплуатации ребёнка при отягчающих обстоятельствах. В Оулу по одному из обнародованных 11 января четырёх дел, где летом 2018-го жертвами стали девочки младше 15 лет, на свободу отпустили одного подозреваемого — он несовершеннолетний, пишет Yle. Двух других ждёт арест. Четвёртый тоже не в изоляторе в силу своего юного возраста.

Ранее власти Финляндии заявили о намерении внести поправки в закон о гражданстве и в закон об иностранцах. Гражданская инициатива об автоматическом лишении ВНЖ и немедленной депортации совершивших секс-преступления, набрала 50 тыс. голосов.