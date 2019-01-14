Следователи нашли обидчика избитой в Красном Селе школьницы. Отправивший сверстницу в больницу подросток не дорос до уголовной ответственности

Избившего сверстницу в Красном Селе школьника от суда уберег Уголовный кодекс. Следственный комитет Петербурга присмотрится к должностным лицам, ответственным за психологический климат в учебном заведении.

Как сообщает СК 14 января, после того, как ребенка с синяками по всему телу, в том числе на лице, привезли в больницу, уголовное дело по статье «Побои» было передано в центральный аппарат ведомства. Как ранее писала «Фонтанка», девочку избили в парадной ее дома вечером 8 января.

Она сразу объяснила, что обидчики ей были знакомы, однако их мотивы остались ей неизвестными. Следствие нашло агрессивного подростка, однако привлечь к уголовной ответственности его невозможно в силу возраста. В СК продолжают выяснять, что спровоцировало школьника, вопросы будут заданы сотрудникам школы и профильных служб.