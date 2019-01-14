«Заночевать в очереди за бензином - нормальное явление». В Зимбабве начались массовые протесты после 150% подорожания топлива

Демонстрации, парализовавшие центр зимбабвийской столицы – город Хараре, проходят на фоне первого официального визита президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Через два дня после подписания премьер-министром африканской республики постановления о подорожании бензина, с нехваткой которого и так сталкиваются жители страны, Хараре захлестнули протесты. Демонстранты перекрыли дороги и жгут покрышки. Об этом 14 января сообщает Reuters.

Работница международной НКО Камилла А. рассказала «Фонтанке», что массовым протестам предшествовали сложности с получением топлива. «Здесь последний месяц были ужасные очереди за бензином, заночевать в машине в очереди – вполне обычное явление», – отметила она.

По ее словам, опасаясь за жизнь сотрудников, руководители НКО рекомендовали им работать из дома. При этом А. отметила, что до спальных районов Хараре протесты пока не докатились, поэтому ситуация спокойная. Однако уже сейчас бросается в глаза, что кафе и магазины перестали работать.

По данным местных СМИ, полиция начала применять водометы против протестующих.

Напомним, что 14 января президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прилетел в Москву, где его встречали замглавы внешнеполитического ведомства РФ Михаил Богданов и глава департамента протокола МИД РФ Игорь Богдашев. Мнангагва планирует встретиться с Владимиром Путиным.