Теннисный клуб, "Полтава" и памятник подвигу царя. Глава "Газпрома" рассказал о планах компании в отношении прилегающих к "Лахта Центру" территорий

Теннисный клуб, "Полтава" и памятник подвигу царя. Глава "Газпрома" рассказал о планах компании в отношении прилегающих к "Лахта Центру" территорий.

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подчеркнул историческое значение того места, где располагается новая штаб-квартира компании. В связи с этим "Газпром" запланировал ряд мероприятий.

Как заявил Миллер 14 января, именно здесь открылся первый российский теннисный клуб, и "Газпром" намерен его воссоздать. Парусник "Полтава", который был восстановлен в Петербурге, также разместят рядом с "Лахта Центром", где будет построен док.

Кроме того, Миллер напомнил, что недалеко от этого места Петр I осенью 1724 года спасал троих моряков в шторм, двоих из них успешно, однако при этом простудился и скончался. "Газпром" намерен поставить памятный знак, посвященный этому событию. Миллер напомнил, что в 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения первого российского императора, в связи с чем планируется серия юбилейных мероприятий.