Медведев: При «отклонениях» цен на бензин глав компаний надо «вызывать»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами заявил, что правительство пристально следит за ценами на бензин в стране. В случае «отклонений» он потребовал напоминать главам компаний о договоренностях.

По словам зампреда правительства Дмитрия Козака, сейчас цены на бензин в России соответствуют договоренностям с крупнейшими поставщиками, пишет 14 января «Российская газета». В случае нарушений Медведев потребовал принимать меры – от вызова и напоминания до антимонопольного регулирования.

«Если возникают какие-то отклонения, особенно в части крупнейших поставщиков, вертикально интегрированных компаний, просто вызывать их, напоминать положения этого соглашения, – сказал премьер. – А если ситуация где-то будет дестабилизирована – принимать различные меры реагирования, включая меры и антимонопольного регулирования, и меры, предусмотренные этим самым соглашением».

По состоянию на 14 января, цены на топливо выросли на 1,7%, что соответствует договоренностям, отметил Козак.

Напомним, соглашение между правительством и нефтяниками было подписано осенью, и кабмин согласился на повышение цен на бензин в январе с ростом НДС на 2%.

Ранее УФАС сообщало, что в Петербурге в январе цены на бензин выросли на 50 копеек. В целом по России за новогодние праздники бензин подорожал на 0,3%, а дизельное топливо – на 0,7%. По итогам 2018 года рост цен на бензин вдвое обогнал инфляцию.