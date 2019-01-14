Депутаты пожаловались на Беглова прокурору. Врио губернатора не нашел времени принять членов парламента

Группа депутатов Заксобрания Петербурга обратилась к прокурору города Сергею Литвиненко с просьбой привлечь к ответственности врио губернатора Александра Беглова. Градоначальник до сих пор не нашел время принять парламентариев, хотя отведенные по закону 10 дней уже истекли. Об этом «Фонтанке» 14 января рассказал депутат Борис Вишневский.

Как говорится в тексте официального письма прокурору города (есть в распоряжении редакции), 17 декабря ряд парламентариев обратились к Александру Беглову с просьбой о внеочередном приеме для обсуждения депутатской деятельности в связи с защитой Пулковской обсерватории. Такое право членам парламента дают законодательство и городской устав. У градоначальника есть 10 дней, в течение которых он обязан принять депутатов.

Не дождавшись приема, парламентарии Борис Вишневский, Максим Резник, Алексей Ковалев и Надежда Тихонова обратились к Сергею Литвиненко с просьбой принять меры прокурорского реагирования.

В последнее время отношения между законодательной и исполнительной ветвями власти в Петербурге обострились, Заксобрание все чаще наступает на Смольный. На заседании фракций депутаты высказали готовность пригласить в Мариинский дворец ответственных за уборку снега чиновников Смольного – вице-губернатора Николая Бондаренко и главу комитета по благоустройству Владимира Рублевского. Вишневский предложил пригласить на парламентский час также Александра Беглова.

В конце прошлого года парламент в первом чтении принял законопроект, который фактически подвигает полномочия Смольного в части согласования новых инвестиционных проектов и строек. Депутаты предложили выделить особые территории, а право утверждать развитие этих территорий, согласно документу, получит Заксобрание.