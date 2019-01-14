Недодали света. За весь декабрь солнце светило на петербуржцев чуть больше часа

Декабрь в Северной столице выдался теплым, сухим и очень темным. Горожане почти не видели солнечного света.

Климатические итоги последнего месяца прошлого года 14 января подводит Северо-Западное УГМС. Среднемесячная температура в городе на Неве выдалась не слишком зимней и оказалась почти на полтора градуса выше нормы – синоптики насчитали 3,2 градуса. И если тепла было с перебором, то осадков до нормы не хватило почти 30 процентов – в декабре их выпало всего 69%. Практически забыли горожане, как Петербург выглядит в солнечном свете. За весь месяц звезда преображала улицы всего 1,4 часа.

Аномальным выдался месяц и в области. Среднемесячная температура воздуха превысила климатическую норму на 0,6 – 1,7 градуса. На западе ЛО осадки были неравномерными, от 62 до 82%, совсем скудно посыпало и лило на востоке, местами показатели не дотянули и до 30%, зафиксированный максимум – 49% от нормы.

Начало 2019 года выдало на головы горожанам в четыре раза больше снега, чем годом раньше, и даже побудило временного градоначальника Александра Беглова придумать лопату имени себя. Качество уборки улиц признают неудовлетворительным в ГАТИ и прокуратуре, убирать улицы вышла вся возможная техника и школьные учителя.