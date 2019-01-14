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Город
14.01.2019 15:31
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Смольный и "Газпром" заключили договор о сотрудничестве. В нем говорится о физметоде, "Лахта Центре" и газомоторном топливе

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер 14 января подписали соглашение о сотрудничестве. Его действие продлится 3 года, по аналогии с бюджетом.

Среди основных направлений взаимодействия Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром», отраженных в договоре, – газификация Санкт-Петербурга, обеспечение газом потребителей города, строительство за счет средств ПАО «Газпром» газораспределительных станций «Сестрорецк» и «Восточная-2». Кроме того, планируется строительство двух газопроводов протяженностью 39 км для подключения ГРС «Шоссейная-2» к газотранспортной системе Санкт-Петербурга.

В области теплоснабжения будет продолжена совместная работа по снижению задолженности жилкомсервисов перед ресурсоснабжающими организациями за отпущенную тепловую энергию. Также в договоре отражена совместная позиция по переходу ПАО ТГК-1 на физический метод распределения расхода условного топлива между электрической и тепловой энергией с 2019 года. "Фонтанка" подробно писала об этом сюжете. Уже понятно, что среднеотпускной тариф вырос на 15%, для покрытия межтарифной разницы из бюджета уже в текущем году дополнительно потратят 2,23 млрд.

Кроме того, стороны договорились продолжать работу по актуализации схемы теплоснабжения Санкт-Петербурга.

Предусмотрены в договоре инвестиции ПАО «Газпром» в создание объектов социально-культурного и общественно-делового назначения. Среди них культурно-исторический центр «Парусник «Полтава», экогалерея, яхт-клуб Санкт-Петербурга в порту «Геркулес», академия тенниса в Лахте, сам «Лахта Центр» с благоустройством набережных, гостиничный комплекс с яхт-клубом в Стрельне, аэропортовый комплекс на аэродроме Левашово.

При поддержке Фонда социальных инициатив "Газпрома" предусмотрено строительство двух физкультурно-спортивных комплексов в Колпинском и Петродворцовом районах. Они будут включать бассейн, спортзал и крытый каток, заложат их уже в текущем году. Еще два комплекса появятся в Пушкинском и Московском районах.

Кроме того, предполагается строительство за счет средств компании 8 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и приобретение городом автобусов и автомобилей, работающих на природном газе, всего 739 единиц.

Планируется также совместная реализация проектов по транспортному обеспечению «Лахта Центра», в том числе реконструкция Приморского шоссе и строительство пешеходного перехода.

Будет продолжена работа ПАО «Газпром» по благоустройству набережной Адмиралтейского канала, Конногвардейского бульвара, набережной Мойки, улицы Ломоносова, части улиц Разъезжей и Марата, проспекта Добролюбова, Большого проспекта Петроградской стороны и 1-й Красноармейской улицы.

Договоры о сотрудничестве заключаются между Смольным и "Газпромом" с 2006 года. Нынешний впервые заключен сразу на три года – по аналогии с бюджетным циклом.

Александр Беглов заявил, что "Газпром" "уже 15 лет является не только стратегическим партнером, но и другом города". По его словам, было много споров по поводу "Лахта Центра", но теперь "мало кто сомневается, что башня нужна городу".

Миллер, в свою очередь, поблагодарил Беглова за достижение договоренностей в сфере теплоэнергетики, в частности по переходу на физический метод учета топлива. Кроме того, он отметил, что роль Петербурга в развитии газотранспортной отрасли будет расти.

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